中国战“疫”，树立国际“新标杆”

人民网北京1月31日电 “中国不仅在为自己的人民抵御病毒，还在前线为全世界战斗！”在海外社交媒体上，阿尔及利亚网友Khalil这样评价中国阻击新型冠状病毒感染的肺炎所做的努力。当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件，在这场关乎全人类的战“疫”中，中国政府采取果断措施，医护人员日夜奋战，受到国际社会的高度关注和赞誉。

国际社会：中国防控疫情措施为各国设立新标杆

疫情发生以来，武汉等多个城市关闭离城通道，31个省市区启动重大突发公共卫生事件应急响应，“火神山”“雷神山”医院建设争分夺秒，从城市社区到乡村大喇叭，中国全民动员防疫。世界卫生组织总干事谭德塞30日在日内瓦表示，中方采取果断有力措施控制疫情传播，体现的不仅是对本国人民生命健康的高度负责，更是对全球疾病防控的大力支持。中国采取的很多防控措施远远超出应对突发事件的相关要求，为各国防疫工作设立了新标杆。

上海合作组织前秘书长阿利莫夫表示，威胁人类的可怕新病毒可能出现在任何一个国家，中国政府正为遏制和平息疫情竭力奋战。中国有着防治重大传染病的丰富经验、足够实力和专业人员，最重要的是中国具有团结一致对抗疫情的精神，“抗疫之战”终将取得胜利。

海外网友感谢中国政府作出的负责任的努力。阿联酋网友Abo Alaa表示：非常赞赏中国政府果断的措施，医务人员勇敢又辛苦，值得特别感谢，中国必定度过难关。埃及网友Tefa说：感谢中国政府作出的努力，我们也一直在关注着疫情，经此一役，中国肯定会更加强大。 阿尔及利亚网友Khalil留言：中国不仅是在为了自己的人民抵御病毒，而且还在前线为全世界人民战斗。难以想象如果病毒扩散，那些医疗条件落后的国家会遭遇什么。感谢负责任的中国政府。

网友点赞：她真的很美！ 无法形容中国医护人员的伟大

为了快速穿脱防护服，武汉90后护士单霞剪掉了一头长发。日本网友说：“她真的很美！”

图为人民网日文版推特页面上的网友留言

在人民网日本版推特页面上，日本网友纷纷为单霞点赞、加油。日本网友留言说：“不是恭维，她真的很美。希望尽早控制疫情，将死亡人数控制在最小范围内。”另一日本网友留言：“我觉得她真的很有使命感，但同时也请注意自己的安全。做出这样冷静的选择，是为了能更好地发挥出自己的能力，这是非常重要的，也请不要忘记将你的经验分享给别人。要时刻记挂着你的父母。”

广大医疗工作者奋斗在第一线，令全球网友感佩动容。突尼斯网友Nashwan说：再多的言语都无法形容中国医护人员的伟大，愿你们健康平安。

网友鼓劲：武汉加油，中国加油！

全球命运与共，没有人是一座孤岛。“武汉加油，中国加油！”喊出全球各国网友心声。他们的声音，也是力量。

埃及网友Lamia：中国人民很伟大，我们与你们同在。

巴西Olhar digital网站报道称，中国政府建造新医院的速度令人印象深刻。网友在新闻下留言：中国就是中国！

人民网韩文社交媒体发布《5G手机24小时直播：雷神山医院建设现场》的报道，韩国网友留言说：一周内完成如此巨大的工程，在寒冷的天气条件下，所有人都辛苦了。要保重身体，注意安全。愿武汉快快克服时艰！

俄罗斯网友说，这是中国的艰难时期，我们支持中国和中国人民，支持武汉和武汉人民。我们衷心祝愿你们早日康复！武汉，加油！

日本网友：真棒！在这种非常时期看到了中国上下一致团结一心的强大。武汉加油！中国加油！

印度网友：加油武汉，加油中国友人！病毒可能会带走生命，但不会战胜人类顽强拼搏生存的精神。

德国网友：祝中国和中国人民以及那些奋战在抗击疫情一线的人们一切好运！

在一篇题为《陆军军医大学150人医疗队驰援武汉》的报道下，韩国网友留言说：疾病的任务是所有人类的共同课题。希望所有人能健康、成功地完成任务。加油！

（曾书柔、鲁扬、孙璐、李沐航、滕雪、杨倩、施维、何卓彦、汪璨、张光政、徐祥丽综合报道）

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