世卫组织总干事发表声明：中国政府非常措施值得点赞

人民网北京1月31日电 日内瓦当地时间1月30日晚，世界卫生组织总干事谭德塞召集《国际卫生条例》突发事件委员会就新型冠状病毒感染的肺炎疫情举行会议。根据委员会建议，谭德塞宣布新型冠状病毒疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。他对中国政府应对疫情的非凡举措表示赞赏，并且强调，世卫组织不赞成甚至反对对中国采取旅行或贸易禁令。谭德塞呼吁世界尊重事实，依靠科学，团结一致战胜这场疫情。

以下是谭德塞在新闻发布会上的声明全文。

在座以及在线的各位，大家晚上好！

在过去的几周里，我们目睹了一种以前不为人知的病原体的出现，它已经升级为一场史无前例的爆发，并得到了前所未有的应对。正如我从北京回来后反复说过的那样，中国政府采取了非同寻常的措施来遏制疫情，这是值得称赞的，尽管这些措施对中国人民产生了严重的社会和经济影响。

如果不是政府的努力，以及他们在保护本国人民和世界人民方面取得的进展，我们现在可能已经在中国以外看到了更多的病例，甚至可能是死亡。中国发现疫情、分离病毒、测序基因组并与世卫组织和世界分享的速度之快，令人印象深刻，无法用语言形容。中国对透明度和支持其他国家的承诺也是如此。

在许多方面，中国实际上正在为疫情应对设定一个新的标准。这不是夸张。我也向成千上万勇敢的卫生专业人员和所有第一线应急人员表示深切的敬意和感谢，他们在春节期间全天候工作，救治病人，挽救生命，控制疫情。由于他们的努力，到目前为止，世界其他地区的病例数量仍然相对较少。目前在中国以外的18个国家有98例病例，包括德国、日本、越南和美国四个国家的8例人传人病例。到目前为止，我们还没有看到中国以外的任何死亡病例，我们都必须对此表示感谢。虽然与中国的病例数量相比，这些数字仍然相对较小，但我们现在必须共同采取行动，限制进一步蔓延。中国以外的绝大多数病例都有去过武汉的旅行史，或者与有武汉旅行史的人有过接触。如果这种病毒在一个卫生系统薄弱的国家传播，我们不知道它会造成什么样的损害。我们现在必须采取行动，帮助各国为这种可能性做好准备。

基于所有这些原因，我宣布全球爆发新型冠状病毒为国际关注的突发公共卫生事件。做出这一声明的主要原因，不是因为中国正在发生的事情，而是因为其他国家正在发生的事情。我们最担心的是该病毒有可能传播到卫生系统较弱、应对准备不足的国家。

我要澄清的是，这一决定不是对中国投下的不信任票。相反，世卫组织继续对中国控制疫情的能力充满信心。让我重复一遍：这一决定不是对中国投下的不信任票。相反，世卫组织继续对中国控制疫情的能力充满信心。

正如大家所知，就在几天前，我在中国与习近平主席会面。我毫不怀疑中国对透明度和保护世界人民的承诺。对于中国人民和世界各地所有受此次疫情影响的人，我们希望你们知道，全世界都与你们站在一起。我们正在与国家和国际公共卫生伙伴共同努力，尽快控制疫情。

目前总共有7834例确诊病例，包括中国的7736例，几乎占全球所有报告病例的99%。已有170人在此次疫情中丧生，他们全部在中国。

我们必须记住，这些是人，不是数字。比宣布公共卫生紧急状态更重要的是，紧急委员会就预防病毒传播和确保有节制的、以证据为基础的应对措施提出建议。我想将这些建议总结为七个关键领域。

首先，没有理由采取不必要的措施干预国际旅行和贸易。世卫组织不建议限制贸易和流动。我们呼吁所有国家执行以证据为基础、始终如一的决定。世卫组织随时准备向正在考虑采取何种措施的任何国家提供建议。

第二，我们必须支持卫生系统较弱的国家。

第三，加快疫苗、治疗和诊断技术的开发。

第四，打击谣言和错误信息的传播。

第五，审查防备计划，找出差距并评估为识别、隔离和护理病例以及预防传播所需的资源。

第六，与世卫组织和世界分享数据、知识和经验。

第七，我们要战胜这场疫情的唯一途径是所有国家本着团结与合作的精神共同努力。我们都身在其中，我们只能团结一致阻止它。

现在需要事实，而不是恐惧。

现在需要科学，而不是谣言。

现在需要团结，而不是耻辱。

谢谢。

(责编：徐祥丽、杨牧)