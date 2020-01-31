吴海涛：国际社会应合力缓解利比亚局势

人民网联合国1月30日电 （记者李晓宏）联合国安理会30日召开利比亚问题公开会，中国常驻联合国副代表吴海涛在会上发言表示，国际社会应形成合力，尽早通过一个缓解利比亚局势、落实柏林峰会成果的可执行决议。

吴海涛指出，利比亚深陷冲突已经9年，成为西亚北非局势持续动荡的一个缩影。利比亚人民遭受深重灾难，周边国家和整个西亚北非地区的安全稳定受到冲击。利比亚问题外溢产生的武器扩散、难民、恐怖主义等问题，对周边国家、地区乃至全世界都构成严峻挑战。

吴海涛说，中方一直高度关注利比亚局势发展，赞赏国际社会近期为缓解利比亚局势采取的建设性行动。利比亚问题国际会议日前在柏林举行并发表公报，反映了与会各方的重要共识，中方对此表示欢迎。要把会议成果落到实处，需要利比亚各方、有关地区国家和国际社会共同努力。关于安理会通过决议核可柏林峰会成果，我们既要有紧迫感，也要努力照顾各方关切，维护安理会团结，争取尽早通过一个可执行的决议。

他指出，当务之急是实现持久停火。利比亚冲突各方应以国家和人民整体利益为重，尽快实现停火，缓和紧张局势，回到和平对话与协商解决的轨道上来。有影响力的国家应积极发挥作用、施加影响，推动利比亚各方化解分歧、加强互信，为实现停火、恢复政治对话提供建设性帮助。中方呼吁“5+5”联合军事委员会尽快举行会议，争取取得积极进展。

他呼吁，国际社会应形成合力。国际社会应尊重利比亚主权、独立和领土完整，支持萨拉迈特别代表和联合国利比亚支助团斡旋努力，坚持在联合国框架下推进“利人主导、利人所有”的政治进程。非盟和阿盟在调解各方冲突方面具有特殊优势，应支持其发挥作用，同联合国形成合力。利比亚问题与地区局势密切相关，任何解决方案都应兼顾地区国家的合理关切，发挥有关国家的独特作用。

他强调，打击恐怖主义不能懈怠。近期，利比亚境内和周边恐怖主义呈现死灰复燃之势，国际社会必须对此保持高度警惕，加强协调合作，共同应对挑战。要坚决打击利比亚境内一切形式的恐怖主义，同时要防范外国恐怖作战分子跨境流动，不能让利比亚成为恐怖主义滋生蔓延的温床。

他建议，妥善用好制裁措施。中方一贯认为，制裁不是目的，而是手段，应始终服务于有关问题的政治解决。当前情况下，应严格执行对利比亚的武器禁运，避免采取军事介入等任何加剧冲突的行动。

吴海涛表示，2020年适逢联合国成立75周年，但令人痛心的是，利比亚人民仍然经历着深重苦难。国际社会应进一步坚定对多边主义的承诺，安理会成员应团结起来，履行好维护国际和平与安全的职责。作为安理会常任理事国，中方将继续支持和推动利比亚问题政治解决进程，支持利比亚人民对和平与安宁的追求，为利比亚恢复和平稳定作出积极贡献。

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