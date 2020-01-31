世界卫生组织将新型冠状病毒疫情列为PHEIC

人民网旧金山1月30日电（邓圩 廖丹）世界卫生组织（WHO）紧急委员会日内瓦时间1月30日召开会议，宣布中国新型冠状病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。这是世界卫生组织第三次就中国的疫情召开紧急委员会会议。

世界卫生组织总干事谭德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）在宣布这一决定的同时，对中国政府应对疫情的努力和及时反应表示赞赏。他说，中国采取了超常规的有力措施，中国在很多方面为应对疫情提供了榜样。世界卫生组织将和中国在一起，加强国际之间合作，联合控制病毒。做出这一宣布的主要原因，是目前在中国以外的国家和地区确诊病例有所增加。

世卫组织的决定在很大程度上将促使世界各国拨出额外的经费和资源，掌控和遏止病毒的蔓延。

谭德塞认为， 此次将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件不是对中国没有信心，而是世界卫生组织相信中国的疫情一定能得到遏制。由于病毒的传播仍然还有很多未知数，世卫组织担忧中国之外的疫情会有恶化，这无关感染数量，关系人的健康和生命。

世界卫生组织同时对中国、所有国家和全世界提出了一些建议。

谭德塞敦促公众要保持冷静，称世卫组织没有建议采取“不必要的干预国际贸易或旅行的措施”。

卫生专家说，世卫组织不会轻率地制定紧急情况。世卫组织上一次宣布全球卫生紧急状态是在2019年，当时刚果东部爆发埃博拉疫情，导致2000多人死亡。世卫组织还宣布了2016年寨卡病毒、2009年H1N1猪流感以及2014年脊髓灰质炎和埃博拉疫情的全球紧急状态。

新闻背景：什么是PHEIC?

PHEIC是世卫对个别流行病或公共卫生危机爆发所作的公告。在2003年非典肺炎SARS疫情和甲型H5N1流感（即“禽流感”）疫情爆发和得到控制之后，世卫各成员国意识到全球化下的人口流动速度前所未有，公共卫生安全不再是一个国家或地区自己的事情，已经成为需要全球协作解决的问题。

根据2005年修订（在2007年再次进行了修订）的《国际卫生条例》（International Health Regulations，IHR），当有个别重大的公共卫生事件符合以下两个情况，就可以被正式宣布为PHEIC：

第一，该事件会因为疾病传播，对其他国家构成公共健康风险；

第二，该事件因为发展到很严重的程度，或是向不寻常、预料之外的方向发展，需要国际社会携手合作才能够解决。

影响疫情是否构成PHEIC的因素包括：疾病感染病例、死亡病例、传染性、治疗效果、疫区人口密集程度；病情发展速度；是否传出国境；是否需要限制国际旅行及贸易等。

发布有效期三个月，之后或者自动失效，或者继续构成PHEIC。

确定PHEIC后，世界卫生组织会发布一个临时建议，包括各国对人员、物品及交通工具应采取的卫生措施。并协调全球人力物力，必要时给予发生PHEIC地区指导与帮助。

必须指出的是，世卫对PHEIC的宣告并不能授权国际社会针对疫情发生国进行任何强制性的干预措施。世卫给出的建议，即使是涉及到与旅游和贸易相关的限制，也都不是强制性的。

(责编：徐祥丽、杨牧)