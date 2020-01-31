中国常驻联合国代表张军：世卫组织充分肯定中国防控疫情的有力举措

当地时间1月30日，中国常驻联合国代表张军在纽约联合国总部向中外媒体介绍中国防控新型冠状病毒感染肺炎疫情举措。 李凉 摄

人民网纽约1月30日电 （记者李晓宏 李凉）当地时间1月30日下午，中国常驻联合国代表张军在纽约联合国总部举行媒体吹风会，介绍中国为防控新型冠状病毒感染肺炎疫情采取的坚决有力举措。

张军强调，应对当前疫情是中国政府最重要、最紧迫的任务。疫情爆发对中国人民的生命和卫生安全带来严重威胁。习近平主席始终将人民群众的生命和卫生安全放在第一位，多次作出重要指示和全面部署。中国政府采取了迅速、有力、科学的举措。目前全国都已行动起来，全力救治病人，防止疫情扩散。正如世卫组织总干事谭德塞所说，中国所采取的行动是史无前例的。中国用行动展示了中国速度、中国力量、中国效果，受到国际社会高度评价。

张军指出，我们有理由对战胜疫情充满信心。目前疫情形势依然严峻。同时要看到，中方所采取的举措正在产生积极效果。来自全国各地的医疗队已经赶赴湖北支援，医疗物资正在源源不断抵达，新建医院已投入使用。截至目前已有132位病人治愈出院，包括80多岁的老人。同时，通过严密控制人员流动，疫情在国内、国际间的蔓延势头也得到抑制。这些都是令人鼓舞的消息，说明疫情是可防、可控、可治的。

张军表示，中方始终本着公开、透明、负责任的态度开展疫情防控国际合作。我们第一时间向世卫组织、有关国家及中国港澳台地区通报疫情,分享病毒基因序列，以利于各方及时、有效应对疫情。王毅国务委员同多国外长通电话，就疫情防控等问题保持密切沟通。我们高度重视在华外国人安全，通过各种渠道向各国驻华机构通报疫情，解决好他们面临的困难。中方的负责任做法得到了世卫组织和各国的充分肯定。

针对世卫组织总干事谭德塞宣布疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”，张军表示，谭德塞总干事明确表示，作出上述宣布不是因为中国，主要原因是卫生系统脆弱的国家要加强疫情应对。世卫组织对中国的疾病防控能力充满信心，认为没有理由对国际旅行和贸易进行不必要的干预，不推荐限制贸易和人员流动的措施。他的建议值得认真考虑。当前形势下，国际社会更需要的是保持团结。目前疫情主要发生在中国，向其他国家的蔓延仍然有限。中方用实际行动为世界作出了巨大贡献。各国都应本着负责任态度，致力于合作应对疫情，避免因过度反应造成更大负面影响。

此外，张军还就中东、利比亚等热点问题向记者介绍了中方原则立场。

来自美联社、法新社、路透社、共同社、塔斯社、彭博新闻社、半岛电视台、俄新社、人民日报、新华社、中央广播电视总台、凤凰卫视等近20家中外媒体的记者参加。

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