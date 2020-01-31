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英国将于格林威治时间1月31日23时正式退出欧盟

2020年01月31日08:34  来源：人民网-国际频道
 

人民网英国1月30日电（杨波） 1月29日，欧洲议会以621票支持49票反对的压倒性多数通过了英国退出欧盟的条款，根据协议英国将于格林威治时间1月31日23点正式退出欧盟。据英国广播公司报道，在英国退出欧盟后，双方将在11个月的过渡期内就未来的商贸等关系进行谈判。

欧盟和英国有关商贸关系的谈判有望于三月初开始，欧盟议会将有对任何未来可能达成协议的发言权。英国政府坚持谈判不应延长至2020年12月31日之后，届时过渡期将结束，英国也将不再遵循欧盟的各种规定。

1月31日23点退出欧盟后，英国的政治领域将发生如下改变：英国的欧盟议会议员将自动失去在欧洲议会中的席位；除受到特别邀请外，英国首相将不再参加欧盟峰会；英国的护照封皮将恢复为蓝色；英国的退欧部门将在当天取消；德国将不再引渡犯罪嫌疑人到英国；英国在过渡期内将继续支付其负担的欧盟预算。

对于普通民众，在过渡期内英国公民入境欧盟国家将仍能继续使用欧盟境内通道；欧盟健康保健卡也在过渡期内有效；驾照和宠物旅行护照在有效期内仍可正常使用；英国公民和欧盟国民在过渡期内仍可自由迁徙和工作。

在2020年12月31日前，英国将与欧盟就贸易协定展开谈判，英国政府已经明确表示将离开关税同盟和单一市场，并终结欧洲法院的整体管辖权，同时希望向欧盟继续提供更可能多的商品和服务。如果到期贸易协议未能达成，则英国的货物进入欧盟将面临被征收关税的可能。除了贸易协定外，英国还需要与欧盟就安全和执法等诸多方面的事务达成协议。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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