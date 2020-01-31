世界卫生组织发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情为国际关注的突发公共卫生事件

新华社日内瓦1月30日电（记者陈俊侠 刘曲）当地时间1月30日晚，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行新闻发布会，说明新型冠状病毒感染的肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件。谭德塞强调，世卫组织不赞成甚至反对对中国采取旅行或贸易禁令。

根据《国际卫生条例》，当传染病疫情满足相应条件时，总干事有权认定疫情构成突发事件。自《国际卫生条例》2007年生效以来，世卫组织曾多次发布有关疫情为突发事件。认定某种疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，旨在动员更多国际资源应对疫情。

谭德塞在发布会上表示，习近平主席亲自指挥、亲自部署疫情防控。中方始终坚持公开透明原则，及时发布信息，快速识别病毒并分享基因序列，采取果断有力措施控制疫情传播，体现的不仅是对本国人民生命健康的高度负责，更是对全球疾病防控的大力支持。他相信中方将有效控制并最终战胜疫情。中国为抗击疫情所作的努力值得尊重和赞赏，值得学习致敬。事实上，中国采取的很多防控措施远远超出应对突发事件的相关要求，为各国防疫工作设立了新标杆。

谭德塞说，目前疫情还在发展，需要做更多研究，特别是卫生系统脆弱的国家要加强疫情应对，这是发布疫情为突发公共卫生事件的主要原因。这也是从全球卫生安全出发，实现以证据为基础的科学理性冷静应对的必要举措，有助于其他国家采取科学合理适度的防疫措施。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，发布国际关注的突发公共卫生事件，是世卫组织的常规做法。中国现在的防控措施是最严格的，是非常有效的，我们有信心能够有效控制疫情，最终战胜疫情。

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