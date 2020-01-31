德国友城杜伊斯堡向武汉捐赠防疫物品

人民网柏林1月30日电 （记者 花放）德国北威州杜伊斯堡市市长林克日前致函中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳表示，怀着对中国人民，特别是对杜伊斯堡中国友好城市武汉的深情厚谊，杜伊斯堡对近期发生的有关新型冠状病毒感染的肺炎疫情及其防控工作高度关注。

林克介绍，在同杜伊斯堡的一些企业沟通后，决定以迅捷方式向友城武汉捐赠防疫物品。据了解，此次杜伊斯堡共捐赠16万只医用手套和5.18万只医用口罩，杜伊斯堡也是第一座向中国捐赠防疫物品的德国城市。

经中国驻杜塞尔多夫总领事馆、杜伊斯堡市以及国航三方协调，捐赠物资已送至国航，并将由国航免费运往武汉。

杜伊斯堡与武汉于1982年结为友好城市，是中德之间第一对友城关系。杜伊斯堡曾是德国鲁尔区工业重镇，如今，共建“一带一路”正在给这座城市带来新气象。

目前，每周已有30列中欧班列往返于杜伊斯堡和中国之间，杜伊斯堡已经成为中欧班列线路最多、运量最大和货值最高的重要节点。也正是在共建“一带一路”的带动下，杜伊斯堡吸引了约100 家中资企业前来投资，成为连接欧洲与中国的门户。

林克表示，杜伊斯堡愿同伙伴城市武汉同舟共济，休戚与共，并希望通过冯海阳总领事向武汉人民转达来自杜伊斯堡最诚挚的问候。

杜伊斯堡市政府工作人员还特意向中国驻杜塞尔多夫总领馆馆员请教“中国加油！武汉加油！德国杜伊斯堡市支持你们！”这些口号的中文写法，并在捐赠物品的包装箱上加贴了这些中文，希望让武汉人民能够更直观的感受到来自杜伊斯堡的关心和支持。

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