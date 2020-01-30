泰国旅游和体育部部长辟谣：没有取消中国游客落地签证政策

中新社曼谷1月30日电 (记者 王国安)泰国旅游和体育部部长皮帕30日在曼谷表示，泰国没有取消中国游客的落地签证政策，有关免落地签证费政策将按照原定计划持续至4月30日。

此前有媒体报道称，由于近期新型冠状病毒疫情暴发，泰国拟暂停中国游客的落地签证申请。皮帕就此作出上述回应。

他表示，对中国游客的相关落地签证政策仍会照常实施。况且，现在已经没有中国旅游团来泰国。

截至30日，泰国共已确诊14例新型冠状病毒感染的肺炎病例，其中13人为中国国籍，1人系从中国武汉旅游返回泰国的泰籍人士。泰国卫生部当天表示，确诊病例中6名患者经治疗已经回家，还有8名患者正在医院接受隔离治疗。

就泰国旅游业目前的状况，皮帕29日曾表示，新型冠状病毒疫情确实对泰国旅游业产生影响，特别是这段时间中国游客人数减少了约八九成。在正常情况下，中国游客约占泰国入境外籍游客的四分之一。他预计在疫情得到控制后，中国游客会照常来到泰国旅游。

去年10月底，泰国政府决定将针对包括中国游客在内的免落地签证费政策延长半年至2020年4月30日，以吸引游客来泰旅游。根据该政策，期间入境泰国的相关国家游客无需缴付每人2000泰铢(约合460元人民币)的落地签证费。(完)

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