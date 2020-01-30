浙江宁波1名感染新型冠状病毒的重症患者转为普通病例

中新网宁波1月30日电(见习记者 李典)30日，记者从浙江省宁波市政府新闻办召开的新闻发布会获悉，宁波市1名感染新型冠状病毒的重症患者经治疗后，已转为普通病例。

据宁波市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室副主任、宁波市卫生健康委党委委员、二级巡视员黄加成介绍，目前，宁波市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例41例，其中，1例危重症在浙江省级医院治疗，1例重症经治疗后已转为普通病例，其余均为普通病例，病情稳定。

谈及1月30日宁波市新型冠状病毒感染的肺炎确诊人数增加的原因，黄加成表示，由于日前浙江省卫生健康委印发了《关于进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎病例诊断与报告工作的紧急通知》，对疑似病例诊断的流程有所调整，不需要经过浙江省疾控中心复核，使得疑似病例确诊时间更快。所以，此前宁波市报告的疑似病例一次性订正为确诊病例，确诊的病例数出现明显增加。

此外，发布会上公布，目前宁波市共有331名密切接触者正在接受医学观察，已解除隔离18名密切接触者。

针对下一步防控工作，“宁波市将强化增量严控、存量清零、医疗救治、基层防控督导以及物资保障等方面。”黄加成说，“我们将继续围绕‘防输入、防扩散、防输出’这三条主线，重点做好返岗人员等疫情防控工作。”

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