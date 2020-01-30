日本闽籍华侨华人踊跃捐赠款物助抗疫情

中新网福州1月30日电 (郑松波)“新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动海外华侨华人的心，我们希望更多的海外侨胞共同防抗疫情。”福建省福清华侨中学日本校友会名誉会长方永义30日如此表示。

1月25日，正在福清探亲的方永义得知福清也有疫情出现，作为防控疫情不可或缺的口罩、护眼罩、医用手套、医疗防护服、体温计等防疫物资十分紧缺。他立即提议成立“福清需要你？融籍华人”筹备组，得到日本闽籍侨界积极响应。筹备组成员包括福清市政府领导、方永义及日本福建经济文化促进会会长吴启龙、福清华侨中学日本校友会会长杨宇辉、理事黄维红等在内共13人。

方永义等人呼吁在日本的福清侨中校友们紧急筹备防疫物资支援家乡，仅3天就收到捐款约200万日元。目前，捐款活动仍在踊跃进行中，2个货柜的142万个口罩等医疗用品筹备到位，正在紧急办理通关手续，将发往福建。

由旅日闽籍侨胞捐赠的20万个医护手套日前已经抵达福清。防护服1000套、体温计20万支、护眼罩等其他防疫物资也在紧张的筹集中，物资到位后，也将陆续发往福建。福清华侨中学日本校友会成员筹备到3万多个口罩、50多只非接触体温计，将发往福清捐给母校福清侨中。

福清华侨中学日本校友会会长杨宇辉表示，根据今后捐款情况，准备认购200万日元以上的急需医疗用品捐献给福清家乡。

据福清华侨中学日本校友会名誉副会长、日本福建经济文化交流会会长魏成炳介绍，截至目前，日本福建经济文化交流会募集到捐款总额约750万日元。该会购买口罩分两批寄往国内，第一批总共213550个，已经寄往武汉；第二批是386100枚，于30日下午由厦门航空免费承运到福州长乐机场，继而发放到福建各地；第三批在筹备中。

30日，厦门航空免费承运送抵福州的还有由日本福州十邑社团联合总会向福州红十字会捐赠的2000件医疗专用防护服、300个医疗专用护目镜。这是日本福州十邑社团联合总会继28日向福州红十字会捐赠的1000件医疗专用防护服之后，捐赠又一批防疫物资。

日本中华总商会常务副会长、日本福州十邑同乡总会名誉会长陈熹，除了以日本黄檗文化促进会名义向日本中华总商会捐款50万日元、向日本福州十邑同乡总会捐款30万日元，还组织日本黄檗文化促进会向家乡福清捐赠防疫款物。(完)

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