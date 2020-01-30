“不分国籍均可在日本免费就医”？ 网上疯传信息多被证实为谣言

人民网东京1月28日电（孙璐、李沐航、滕雪）春节期间，为进一步控制新型冠状病毒感染的肺炎传播，很多人自主选择取消各种拜年及家庭聚会，尽可能不外出，密切关注网络上公布的疫情信息。而社交媒体中涌现出的大量虚假信息，诸如“日本政府派出1000人的医疗队伍支援武汉”、“不分国籍、不分签证种类均可在日本享受新型冠状病毒感染的肺炎相关治疗”、“日本口罩降价销售 到处张贴武汉加油！中国加油！”等被疯转，在防控新型冠状病毒感染肺炎的严峻斗争中，给广大关注疫情的网友造成了一定误导。

虚假信息：不分国籍、不分签证种类均可在日本享受新型冠状病毒感染的肺炎相关治疗

日本首相安倍晋三在27日的众院预算委员会议上表示，将根据《传染病法》把新型冠状病毒感染的肺炎定为“指定传染病”，该提案于28日的内阁会议上获得通过。安倍晋三在众院预算委员会议上称，此举是为了可以积极地让被新型冠状病毒感染的患者住院接受治疗。安倍晋三表示，政府针对新型冠状病毒感染的肺炎传染扩大化态势已专门召开了部长级会议，各相关部门和机构合作制定了相应措施，包括进一步加强海关检疫措施，及时准确地向民众公开信息，以及确保在武汉的日本人的安全等事宜。

随后日本国立研究开发法人、科学技术振兴机构微信公号发布文章，对此政策进行解读：根据日本的《传染病法》，当一种疾病被列为“指定传染病”后，其医疗费用将在患者负担有限费用（各地区上限额度不同，东京是个人负担上限2万日元/月）后，绝大部分治疗费用则由国家负担，但患者会将被要求到指定医院住院治疗，若患者拒绝，则可强制入院。另外，出院后还要有一定时间的观察时间，此间不可恢复工作。机场港口等海关检疫部门也可以根据此条法律的要求进行检疫、隔离与遣返，不按命令行动者将施以罚则，为拒绝罹患 “指定传染病”的外国人入境提供了法律依据。此项政策不分国籍以及签证种类，日本境内的外国人，只要不是故意行为者，均可适用。简单说就是非治疗目的来日的日本境内确诊者，基本可获得免费治疗，但境外的外国人患者则不会让其入境，也谈不上为其治疗了。

从事中日医疗交流的大可国际医疗集团代表邵旭宇告诉记者，目前持旅游签证来日本的游客很难在日本住院，过程极为繁琐且需要相关机构担保。而新型冠状病毒感染的肺炎被定为“指定传染病”后，患者首先是无法进入日本的，且以住院治疗为目的来日本的患者也不可能享受公费医疗。当然，如果在旅游过程中发现自己患病，则可以依据《传染病法》在花费一定治疗费用后享受公费医疗。

目前国内网上误导大家不分国籍、签证种类均可在日本免费就医是不可能的，日本医院本身也没有能力接收大量海外患者。

虚假信息：日本政府派出1000人的医疗队伍支援武汉

近日，一张日本的电视台报道中国疫情状况的电视截图在微信朋友圈和网上被疯转，并被加了注解称“日本派遣1000人医疗队前往武汉”。经核实，因日语语法中省略主语的表达方式，导致部分人断章取义，错误解读报道信息。原电视报道中的真实表述为：为进一步控制疫情，中国政府7省市共派出约1000人医疗队伍前往武汉。

图为被网友传播的虚假信息。左图电视画面下方速报的真实内容为：中国政府召开“新型冠状病毒感染的肺炎”新闻发布会，向武汉派遣约1000名医护人员。（图片来源网络）；右图中日本外相茂木敏充的讲话中并未涉及与派遣医疗人员有关的内容，却被转发者张冠李戴。

图为日本媒体“Record China”转载的正确信息。标题意思为：中国政府向湖北省派遣900人以上医疗队伍，1000人以上待命。（图片来源网络）

此外，网上还广泛流传“日本医疗队到达武汉”等虚假信息，经当事人证实，网传的视频是剪辑而成，原视频仅为一场医疗说明会，并非日本专家抵达武汉，却被转发者以“日本派遣1000人的医疗团队前往武汉”为名在网上进行传播。据记者了解，目前日本政府尚未通过任何官方渠道对外发布将派遣医疗团队前往武汉的信息。

日本专家参加医疗说明会截图（左图）与转发者剪辑视频截图（右图）。（图片来源网络）

虚假信息：日本口罩降价销售 到处张贴武汉加油！中国加油！

记者走访东京都内的秋叶原、涩谷、惠比寿以及神奈川县、千叶县、埼玉县等地的便利店、药妆店发现，截至1月28日，上述地区并未见张贴有“口罩降价”、“中国加油！”以及“武汉加油”等标语。实际情况为，上述地区店内的大包装口罩基本销售一空，多家店铺的独立包装口罩也采取了限购措施。涩谷某商家店员介绍说，由于最近大量游客来涩谷购买口罩，导致大包装口罩已无库存，需要调货，进货时间尚不能确定。

涩谷某商家店员正在将限购标签贴在货架上。（李沐航 摄）

涩谷某商家限量销售口罩。（李沐航 摄）

涩谷某商家限量销售口罩。（李沐航 摄）

游客正在挑选口罩，货架下方大包装口罩已销售一空。（李沐航 摄）

某商家大包装口罩已销售一空，仅剩几盒小尺寸口罩散落货架。（李沐航 摄）

新型冠状病毒感染的肺炎疫情受到全球关注，当前，防控疫情是最重要的工作，各方均期盼疫情尽快得到控制。不造谣、不信谣、不传谣，传递正确的知识和信息也是一种与疾病对抗的方式。请各位网友通过权威渠道获取真实可靠的信息，共同打赢这场必胜的攻坚战！

(责编：任石、王晓霞)