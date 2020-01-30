王毅同日本外相茂木敏充通电话

新华社北京1月26日电 1月26日，国务委员兼外长王毅应约同日本外相茂木敏充通电话。

茂木敏充表示，中国政府和人民在习近平主席领导下，为坚决控制新型冠状病毒疫情蔓延采取积极有力举措，日方对此表示敬意。遇到困难时倾力相助的朋友才是真朋友。日方愿同中方一道，共同应对疫情威胁，向中方提供全方位支持帮助。

王毅通报了中方防控疫情情况，表示中国政府对疫情高度重视，习近平主席多次就防控工作做出重要指示，并在农历新年第一天亲自召开会议进行再部署和再动员。我们已经构建了以武汉及湖北地区为重点，从中央到地方，全方位、多层次防控体系，各方面工作公开、透明，正在科学、有序地加快向前推进。中华民族历经大风大浪，克服了无数艰难险阻，我们相信，在中国共产党和中国政府领导下，全国人民团结一心、众志成城，完全有能力、有信心早日打赢这场疫情防控阻击战。

王毅表示，抗击疫情扩散是国际社会共同关切。中国愿同包括日本在内的世界各国一起积极应对。我们已向世界卫生组织、有关国家以及港澳台地区通报疫情近况，第一时间与各方分享了病毒基因序列等信息。世卫组织专家小组已到武汉实地考察，对中方应对疫情采取的有效措施表示高度赞赏。世卫组织总干事也予以充分肯定。我们感谢包括日方在内国际社会对中方的充分理解和支持。

王毅说，人命重于泰山。中国政府致力于维护中国人民的生命安全和身体健康，也将本着负责任的态度，保障包括日本侨民在内的每一位在华外国人士的安全，及时解决他们的合理关切。我们将继续与国际社会加强沟通协调，携手做好疫情防控工作。

茂木对中方所作的努力表示赞赏，相信中方一定能够及早平息疫情。

《 人民日报 》（ 2020年01月27日 03 版）

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