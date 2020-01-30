人民网>>国际

王毅同日本外相茂木敏充通电话

2020年01月30日17:32  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京1月26日电  1月26日，国务委员兼外长王毅应约同日本外相茂木敏充通电话。

　　茂木敏充表示，中国政府和人民在习近平主席领导下，为坚决控制新型冠状病毒疫情蔓延采取积极有力举措，日方对此表示敬意。遇到困难时倾力相助的朋友才是真朋友。日方愿同中方一道，共同应对疫情威胁，向中方提供全方位支持帮助。

　　王毅通报了中方防控疫情情况，表示中国政府对疫情高度重视，习近平主席多次就防控工作做出重要指示，并在农历新年第一天亲自召开会议进行再部署和再动员。我们已经构建了以武汉及湖北地区为重点，从中央到地方，全方位、多层次防控体系，各方面工作公开、透明，正在科学、有序地加快向前推进。中华民族历经大风大浪，克服了无数艰难险阻，我们相信，在中国共产党和中国政府领导下，全国人民团结一心、众志成城，完全有能力、有信心早日打赢这场疫情防控阻击战。

　　王毅表示，抗击疫情扩散是国际社会共同关切。中国愿同包括日本在内的世界各国一起积极应对。我们已向世界卫生组织、有关国家以及港澳台地区通报疫情近况，第一时间与各方分享了病毒基因序列等信息。世卫组织专家小组已到武汉实地考察，对中方应对疫情采取的有效措施表示高度赞赏。世卫组织总干事也予以充分肯定。我们感谢包括日方在内国际社会对中方的充分理解和支持。

　　王毅说，人命重于泰山。中国政府致力于维护中国人民的生命安全和身体健康，也将本着负责任的态度，保障包括日本侨民在内的每一位在华外国人士的安全，及时解决他们的合理关切。我们将继续与国际社会加强沟通协调，携手做好疫情防控工作。

　　茂木对中方所作的努力表示赞赏，相信中方一定能够及早平息疫情。


　　《 人民日报 》（ 2020年01月27日 03 版）
(责编：任石、王晓霞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved