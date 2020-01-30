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日本方正籍华侨寄回1.2万只口罩助战“疫”

2020年01月30日17:31  来源：中国新闻网
 

日本方正籍华侨寄回1.2万只口罩助战“疫”

　　在日本的黑龙江籍华人华侨募集防病毒口罩4万只　黑龙江省归国华侨联合会提供　摄

　　中新网哈尔滨1月29日电 (王妮娜)黑龙江省归国华侨联合会29日发布消息，面对新型冠状病毒感染肺炎疫情，黑龙江籍海外华侨纷纷行动起来，在日黑龙江籍华人华侨为家乡募集防病毒口罩12000只已邮寄出来，加拿大黑龙江籍华人华侨募集捐款10万元人民币。

　　新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后，黑龙江省归国华侨联合会发布倡议书，在黑龙江侨界开展捐赠活动，为战胜疫情取得最终的胜利尽侨界之力。

　　随后，多国的黑龙江籍海外侨界纷纷行动起来，在日本的黑龙江籍华人华侨为家乡募集防病毒口罩4万只。据日本方正总商会秘书长邵旭宇介绍，目前，12000只口罩已通过物流邮寄出来，将很快到达黑龙江省，其余的口罩正在协调有关人员专程送回黑龙江。

　　1.2万只口罩已经寄回黑龙江省 黑龙江省归国华侨联合会提供 摄

　　“在日本，所需型号的口罩都在限购，为了能募集到更多的口罩，此次华侨发起了‘口罩行动’，连5岁的孩子和70多岁的老人都参加到这次募集活动中来。”邵旭宇说。

　　同时，加拿大黑龙江总商会也向当地的华人华侨发起了捐助倡议，因为加拿大医用耗材断货，他们捐款以帮助中国战“疫”，截至目前已募集了10万元的捐款，捐款活动仍在继续中。(完)

(责编：任石、王晓霞)
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