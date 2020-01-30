日本网友为武汉加油 在日中企协及华侨华人踊跃捐赠医疗物资

人民网东京1月29日电（孙璐 李沐航 滕雪）截至28日，日本国内新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例达到7例。日本电视节目中采访了东京医科大学专家等专业人士，呼吁民众引起重视、勤洗手、戴口罩。伴随中国国内疫情变化以及日本确诊病例的增加，日本多数药妆店、商场的口罩已供不应求，出现限购及断货情况，商家表示正在积极补充货源等待新一轮进货，尽量在限购范围内照顾到游客及市民的购买需求。与此同时，在日本的中国企业、华侨华人团体积极组织捐款捐物，为祖国及武汉筹集了大量口罩等医疗物资。日本网民在感慨中国上下一心，共同抵抗病毒的同时，也表现出持续的关心和支持，希望第一线的医护人员注意安全，战胜病毒。

日本网民积极留言 社交媒体上声援疫区为中国加油

1月28日，人民网通过社交媒体发布来自武汉大学人民医院的“90后”护士单霞为了快速穿防护服，将自己一头长发剪掉的贴文后，日本网友纷纷为她的行为点赞、加油。

左图为人民网日语版脸书页面及网友留言。

日本网友Satoshi Suzuki留言：我现在就在中国，最近听到一些批评中国的信息，但是批评和偏见是不能解决问题的。在困难时期，互相帮助并给予支援是才是必要的。武汉的医疗工作者奋斗在第一线，非常值得敬佩。我实在无法理解为什么会有人在这种情况下还要去批评中国。武汉加油，中国加油。祈祷尽早控制疫情。

日本网友Satoru Kumagai留言：请一切平安！希望你努力！

日本网友Akihiko Kawai留言：真棒！在这种非常时期看到了中国上下一心团结一致的强大。武汉加油！中国加油！

图为人民网日文版推特页面上的网友留言。

日本网友QB狐@佐世保room1留言：不是恭维，她真的很美。希望尽早控制疫情，将死亡人数控制在最小范围内。

日本网友Okumaura masataka留言：我觉得她真的很有使命感。但同时也请注意自己的安全。你做出这样冷静的选择，是为了能更好地发挥出自己的能力，这是非常重要的，也请不要忘记将你的经验分享给别人。要时刻记挂着你的父母。

此外，还有多位日本网友在社交媒体上留言：了不起！美丽！加油！

一方有难八方支援 在日中企协等团体积极动起来

疫情发生后，口罩、防护服、护目镜、呼吸器等国内急需的医用物资成为紧缺物品，在日中国企业协会快速行动起来，想尽各种办法进行采购。短短几天内，协会从南至日本中部地区、北至北海道地区通过联络供应商等方式紧急购买到15万只口罩，正在陆续发回国内及武汉。在日中国企业协会会长王家驯表示，协会心系祖国人民，将密切关注疫情进展，履行企业社会责任，众志成城，共克时艰，努力打赢这场防控之战，为抗击疫情尽一份力。据了解，中国建设银行东京分行已组织捐助2400余套防护服、5100个口罩、200瓶消毒液、18个护目镜。29日，中国建设银行东京分行第一批物资已成功送达武汉红十字会医院和同济医院。中国建设银行东京分行行长解陆一表示，东京分行将继续在当地做好救助物资的筹集和组织工作。同时，从1月30日起，凡是通过中国建设银行东京分行办理抗击疫情捐赠款项的汇款业务，一律免收汇款手续费并予以优先处理，全力支援防疫救灾工作。

在日本中国企业协会捐赠物资上的标语。（图片来源：在日本中国企业协会）

中国建设银行东京分行援助武汉红十字会医院和同济医院的物资。（图片来源：中国建设银行东京分行）

武汉疫情同样牵动着在日华侨华人团体的心。日本湖北总商会执行会长吴小玲告诉记者，全日本的华侨华人都在行动，身为武汉人就更加心切。她介绍到，包括日本湖北总商会、日本华人华侨龙舟协会、日本湖北同乡会以及武汉大学日本校友会等在内的在日华侨华人团体已纷纷捐款、购买了各类医疗物资，预计第一批物资将于30日由大阪飞往武汉。来自日本各地各个华侨华人团体捐赠的医疗物资29日会陆续抵达位于东京草加的仓库，总量预计达到10吨。她希望通过人民网告诉武汉老乡：一切灾难都会过去，很多人都爱你们，你们要挺住！

在日华侨华人团体援助武汉的各种物资。（图片来源：日本湖北总商会）

在日华侨华人团体积极将援助物资装箱运往大阪。（图片来源：日本湖北总商会）

(责编：任石、王晓霞)