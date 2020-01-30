心系祖国疫情 澳大利亚华侨华人积极筹款募捐

人民网悉尼1月30日电 近日，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发牵动着海外华侨华人的心。面对突发疫情，澳大利亚华侨华人和中国留学生连日来纷纷倡议爱心捐助，筹募疫情防控物资等，尽自己所能助力疫情防控。

1月29日下午，由新州侨社各社团和商界人士组成的“武汉抗疫筹委会”，在澳大利亚中华经贸文化交流促进会会馆举行倡议活动。华贸会执行主席陈星惠表示，此次活动的举办旨在积极筹募善款和物资，向疫区提供支援，表达新州华侨华人对祖籍国疫情的关切，为帮助疫区尽快度过难关出一份力。

作为筹委会主席，澳大利亚潮州同乡会董事局主席周光明表示，感谢各位华侨华人爱心人士，努力的回馈祖籍国，也将爱心传递下去。虽然我们做的贡献只是小小的，但是爱心是无限的。希望能够尽我们所能，做到力所能及的帮助。

澳大利亚中国和平统一促进会会长李国兴称，“一方有难，八方支援”，这是中华民族的传统美德。“我们呼吁澳大利亚华侨华人积极行动起来向疫区人民表达爱心，各尽所能，支援祖籍国大规模抗击这场疫情。”

澳大利亚华人团体协会主席吴昌茂称：“澳大利亚华人团体协会积极响应中国侨联的号召，凝聚我们海外华人的力量，出钱出力，大力支援武汉等地区和全国各地区赶到武汉地区的医务人员，支援他们早日打赢这场疫情防控战。”

活动现场，盛澳集团董事长兼华贸会副主席林盛带头向河南慈善总会捐款20万澳元，作为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情专项基金。

疫情还引发了澳当地华人医生团体的关注。在澳华医学会中，有许多医生会员此前有抗击非典的经历。这些医生向当地卫生部门发送了意见信，希望自己的经验能够对当下疫情有所帮助。此外，他们在官网及社交媒体平台上发布医学建议，为当地华人社区提供帮助。澳华医学会目前已募捐超过1万澳元善款，并在进一步募捐当中，拟为广州中山大学附属教学医院的医务人员购买医疗设备和个人防护设备。

身在澳大利亚的中国留学生群体也心系祖国，在各大社交媒体上自发组织向武汉捐款的活动。12个高校中国学联及社团和学生会联合发布官方捐赠通道，呼吁在校留学生或在澳工作的毕业生群体捐款捐物。据悉尼大学中国学联统计，截止至北京时间1月29日17时，这些学生团体已经筹集捐款额达18825元人民币。（段佳筝）

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