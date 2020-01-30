洛杉矶华侨华人捐资捐物支援武汉

人民网洛杉矶1月29日电（记者 王如君）自从新型冠状病毒疫情爆发以来，洛杉矶华侨华人十分关心疫情发展动态，同时积极捐资捐物，为武汉加油，为祖国出力。

1月26日，南加州华人华侨举行“心系祖国、战胜SARI”誓师动员大会，现场募款支援武汉购买急需医疗用品。南加州华人华侨联合会发出倡议书并在微信群中开启捐款接龙活动，希望祖国人民早日战胜灾疫。27日，洛杉矶罗省中华会馆举行南加州全侨支援武汉记者招待会，号召洛杉矶的华人出钱出力，帮助武汉度过难关。罗省中华会馆主席廖美华表示，这几天来自各方的讯息大多是关于武汉新型冠状病毒肺炎疫情的发展，大家都很着急。罗省中华会馆呼吁全侨以行动支持，以人溺己溺的同理心，援助武汉的需要。其他华侨华人团体也都行动起来，南加州北京联合会呼吁发起支援同胞献爱心活动，并表示所有捐款都将开收据，可开抵税证明。南加州北京联合会统一将捐款交给武汉抗疫的相关医院或机构，做到专款专用。

美国华人华侨联谊会会长马树荣对记者说，洛杉矶华侨华人团体这几天都在为筹款募捐忙碌。截至29日，洛杉矶传统老侨已筹得善款5万美元，世界越柬寮华人团体联合会募捐约4万美元，湖北海外乡亲募捐4万美元以上，洛杉矶北京乡亲募捐1.5万美元，其他社团估计会筹得5万美元以上。另外，N95口罩等医用物资已筹集到数拾万个。随着时间的推移，募捐的善款和物资还会增加。“发生在中国的疫情让广大华侨华人十分揪心，我们都想出一分力，帮助疫区尽快渡过难关。”

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