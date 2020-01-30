中国常驻联合国代表严厉驳斥美英在叙利亚人道问题上对中国的指责

人民网联合国 1月29日电（记者 杨俊）1月29日，安理会举行叙利亚人道问题公开会，听取洛科克副秘书长通报。美国、英国借机对此前中国在叙利亚跨境人道救援授权延期决议草案的投票立场进行指责。中国常驻联合国代表张军大使当即予以严厉驳斥。

张军表示，关于叙利亚人道问题，各方都应该展现负责任、建设性态度。叙利亚当前人道危机是叙利亚人民的不幸，也是国际社会的不幸。美国、英国滥用安理会平台，对中国等国家进行指责，这样的指责毫无道理，中方坚决拒绝。

张军表示，美英指责完全不符合事实。由于叙人道问题的高度敏感性，安理会成员进行多次磋商，难以达成共识，安理会不得不进行几次投票表决。为了避免这种对抗局面，中方从始至终努力发挥居间协调作用，争取找到落地的解决办法。最终经反复协商后达成了解决方案，这个方案也许不是最令人满意的，但在当前情况下是解决问题的出路。中方为能找到出路并为此发挥作用而感到高兴，中方作用也得到了安理会成员的认可。在这个问题上指责中国不符合事实。

张军强调，在叙人道问题上指责中国没有任何道理。由于各方意见不完全一致，安理会不得不反复磋商并进行几次投票。面对几次投票，各国都有权利根据自身立场作出决定。美英也对另一个草案投了反对票，为什么不反思自己？为什么其他国家必须同美英投一样的票？世界早已不是殖民主义时代，各国必须同美英保持一致的时代早已经过去了！

张军指出，在叙利亚问题上应该负起责任的恰恰是美国、英国。中国没有在叙利亚搞政权更迭，中国没有把炮弹投向叙利亚平民，中国在叙利亚没有一兵一卒，中国没有占领任何叙利亚油田和财富。在这个问题上，美国、英国没有任何资格指责中国。美英试图把自己打扮成人道主义卫士，完全是虚伪的，世界人民看得十分清楚。希望各方都负起责任，避免把人道问题政治化，通过真诚努力改善叙人道局势，把人权和人道主义还给叙利亚人民。滥用安理会平台对别国横加指责，无助于解决问题，只能增加对抗性气氛，希望有关国家和他们的代表对此深思。

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