林松添大使：中国有信心、有能力打赢疫情防控阻击战

人民网约翰内斯堡1月29日电 （王磊）据中国驻南非大使馆网站消息，1月28日，中国驻南非大使林松添应CNBC非洲台新闻时事评论王牌栏目“Power Lunch”邀请，就武汉新型冠状病毒疫情、中国政府应对举措、中国对南在华留学生保护及疫情对中国经济影响等问题进行直播采访。

林大使通报了疫情最新情况并表示，目前在武汉爆发的新型冠状病毒传染源、传播致病机理以及病毒变异情况仍未完全明确，病毒的传染性很强，这是我们面临的严峻挑战。但中国政府已进行了全民动员，果断采取了延长假期、暂停公共交通和活动等有效“隔离”防控举措，严控人员流动，坚决阻断病源扩散传播；同时，组织了国内外顶级传染病研究专家集中攻关，已成功分离新型冠状病毒毒株，积极推进抗病毒疫苗研制和药物筛选，并已成功研发了检测试剂。

林大使说，目前中国爆发的疫情总体可控。习近平总书记亲自指挥这场全国疫情防控阻击战。李克强总理已亲赴疫情重灾区武汉一线指挥、指导疫情防治工作。党中央成立了应对疫情工作领导小组，全国和各地疫情联防联控应急机制已全面启动，全国医务人员和医疗物资已动员集结并紧急驰援武汉抗击疫情。中国政府并及时公布最新疫情信息，确保透明公开并持续开展公共健康知识教育活动，让疫情防控成为每位中国人的自觉行动。中国政府和人民有信心、有决心、有能力打赢这场防控阻击战。

林大使表示，中方高度重视南非等外国在华留学生安全。目前南在华留学生3000多人，其中在湖北省13所高校就读的学生165人。中国教育部早已启动相关疫情应急预案，全国各高校均已启动全天候应急机制，采取了严格管控措施，全力确保疫情远离校园，尽全力确保在华外国留学生健康安全。可以确信的是，在中国、包括在武汉的南非等外国留学生只要听从学校指挥，遵守学校规定，健康安全不会有问题。

林大使并以中国国际航空公司采取的系列防控措施为例，强调中国政府正严把“出口关”，坚决防止疫情输出到南非等非洲国家。中国驻南非使馆已中断春节休假，密切关注疫情发展，并当场宣布了使馆和使馆教育组开通的应急热线电话，欢迎联系。

针对疫情对中国经济影响，林大使表示，疫情对中国消费、交通运输、旅游等行业确实产生了负面影响。但主要是短期影响，从全年和中长期看不会有实质性影响。2003年“非典”肆虐长达6个多月，但中国当年的GDP和固定资产投资分别同比增长了10%和30%以上。同17年前相比，中国经济总体实力更强，经济基本面良好，内需刚性需求仍在，疫后中国人民能够迅速复工复产，加班加点把损失的时间夺回来。中国政府应对疫情经验更加丰富、措施更快、更加有力有效。我们对中国政府尽快控制住新型肺炎疫情蔓延，战胜困难、实现预期发展目标充满信心。

南非旅游局局长奈特休纳、传染病研究所教授科恩参加直播采访，并积极评价中国政府采取的防控措施和信息透明举措，认为中方采取的隔离措施是现阶段应对疫情的有效举措，特别是在离境口岸采取物理、化学检验检疫手段有助于防止疫情输出。同时，在极短时间内修建容纳数千人的专门医院再次展现了中国超强行动力。

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