新华国际时评：是“世纪协议”还是“世纪偏袒”？

新华社加沙1月30日电 题：是“世纪协议”还是“世纪偏袒”？

新华社记者熊思浩

在巴以和谈已经陷入多年僵局的背景下，美国日前公布“中东和平新计划”，即所谓的“世纪协议”，中东地区和国际舆论为之哗然。

从形式上说，美方将该方案冠以“世纪”之称谓，不外乎是强调其分量之重，有自戴高帽之嫌；从内容上看，美方标榜其构想为巴以双方提供“双赢的机会”更是言过其实。国际舆论认为该方案在一些关键问题上倾向以色列，说是“世纪偏袒”似乎更为贴切。

偏袒之一，是在耶路撒冷最后地位问题上。耶路撒冷问题是巴以问题的主要症结之一。以色列在1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久且不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。美国“中东和平新计划”承认耶路撒冷为以色列“不可分割的首都”，建议以东耶路撒冷的阿拉伯郊区小镇阿布迪斯作为未来巴勒斯坦国的首都，显然无视涉及巴勒斯坦的多项联合国决议，进而将埋葬国际社会普遍支持的“两国方案”，即建立以1967年第三次中东战争前的边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的巴勒斯坦国。

偏袒之二，是在犹太人定居点合法性问题上。犹太人定居点问题是巴以问题的另一个主要症结。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸，随后开始在这些地区兴建犹太人定居点。目前有近60万犹太人生活在东耶路撒冷和约旦河西岸的120余个定居点中。巴方一直坚持，除非以方完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。美国“中东和平新计划”承认以色列在约旦河西岸犹太人定居点的主权，允许以色列完全控制定居点。

偏袒之三，是在“以土地换和平”原则问题上。按照该原则，以色列归还巴勒斯坦被占领土，巴勒斯坦对以作出和平承诺。内塔尼亚胡当选以色列总理后，一改“以土地换和平”的原则，提出“以安全换和平”，强调巴勒斯坦只有先保证以色列的安全，才能指望实现巴以和平。美国“中东和平新计划”明显支持内塔尼亚胡的“以安全换和平”的原则，尽管这一计划认可建立独立的巴勒斯坦国，但要求其实现“非军事化”，不能保留军队或重型武器；尽管这一计划将巴勒斯坦国领土面积扩大至目前巴方实际控制面积的两倍，但“分给”巴方的领土在以色列与埃及西奈半岛交界处的内盖夫沙漠中，十分贫瘠。

偏袒之四，是把巴勒斯坦撇除在外。美国方面是在会见以色列总理内塔尼亚胡和反对派阵营蓝白党领导人甘茨时，公布酝酿已久的“中东和平新计划”的，巴勒斯坦的代表没有被邀请在场。在没有巴以问题关键方巴勒斯坦参与的情况下，美方主导、美以携手公布方案，显然有失公正。

所谓“中东和平新计划”一边倒地偏袒以色列，漠视巴方核心诉求和重大关切。正如美国《洛杉矶时报》所指出，该方案“几乎给予以色列它想要的一切”。因此，方案一出炉即遭到巴勒斯坦方面坚决抵制，许多中东国家也表示反对。联合国日前表示，将继续支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的巴勒斯坦国的“两国方案”。

表面上，美国声称致力于推进巴以和平，而其所作所为恰恰破坏了巴以达成解决方案的基础。“世纪协议”不过是美以政客出于国内政治需要推出的应景之作，非但不能从实质上解决巴以问题，反而可能成为中东和平的新障碍。

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