新华社布鲁塞尔1月29日电（国际观察）英国终离去 欧盟有多伤

新华社记者李骥志 王子辰

欧洲议会全体会议29日投票通过英国“脱欧”协议，使英国脱离欧盟的程序朝最终完结又迈进一步。

英国将于31日正式离开欧盟，英欧双方计划随后展开谈判以达成未来关系协定。英国“脱欧”将给欧盟带来多重负面冲击，但同时也带来一些积极因素。如果能充分利用英国“脱欧”带来的改革契机，欧盟未来发展可望“因祸得福”。

挥别“大金主”

欧盟委员会主席冯德莱恩当天在投票前表示，我们会想念英国，欧盟和英国依旧是好朋友和好伙伴。欧洲议会不少议员在投票现场落泪，流露出对英国离去的不舍。

对于余下的欧盟27国来说，英国离开的最直接影响是少了一个“大金主”。英国是仅次于德国的第二大净贡献国，向欧盟缴纳费用远超所得到的返还。

欧洲经济和财政政策研究中心一份研究报告认为，英国退出后，欧盟每年新增100亿欧元左右的资金缺口。要弥补这么大的缺口，欧盟27国要么压缩预算，要么增加缴费，或者两者并行。欧盟预算的一项主要支出是资助经济发展相对落后的成员国，这些国家或将受到英国离去的影响。

比利时国家银行2019年发布研究报告认为，英国“脱欧”后，英欧间贸易成本将显著增加。爱尔兰、荷兰等与英国贸易关系密切的经济体可能受冲击最大。

长期以来，英国首都伦敦发挥着国际和欧洲金融中心的作用。随着英国离开欧盟，金融服务机构将不得不在欧盟内重新选址，最有可能获益的是法国巴黎、德国法兰克福、荷兰阿姆斯特丹以及爱尔兰都柏林。但英国全球咨询公司认为，这些城市无法一夜间复制伦敦金融服务业的生态系统，未来落户欧洲的企业不得不面临价格更高的服务和相对较弱的流动性。

此外，失去英国的欧盟经济总量和市场规模将缩小，在进行国际贸易谈判时的筹码和话语权也将削弱。

警惕“脱欧”多米诺

民调机构“欧洲晴雨表”2019年5月的调查结果显示，68%的欧盟成员国公民认为自己的国家受益于欧盟。与此同时，2019年5月诞生的新一届欧洲议会显示，“挺欧派”占主导地位的欧洲议会传统格局未被撼动。

2016年英国公投“脱欧”引发了欧洲政治地震，不少国家的右翼势力蠢蠢欲动。当时一些预测认为，英国“脱欧”可能产生“示范效应”，导致欧盟走向分崩离析。然而，事实证明“脱欧潮”并未出现，欧盟依然受欢迎。

法国经济学家帕斯卡尔·奥多诺说，英国“脱欧”使得欧盟摆脱了内部最大的一个反对者，“脱欧”产生的震荡让欧洲人不得不团结起来，获得继续发展的力量。

分析认为，英国“脱欧”进程一再拖延所耗费的政治资源，以及高度不确定性造成的经济损失，一定程度上遏制了欧盟内的“反欧”势力。但如果英国未来“脱欧”顺畅并取得更好发展，而同时欧盟表现不尽如人意的话，不排除欧盟内部的“反欧”势力再度崛起。欧盟未来依然需要警惕英国“脱欧”带来的多米诺骨牌效应。

迎来改革契机

法国总统马克龙29日说，英国将于两天内离开欧盟，英国“脱欧”对大家来说意味着失败和教训。舆论认为，这番话体现出欧盟国家领导人对欧盟发展的反思。

民调机构皮尤研究中心最新调查显示，62%的受访者认为欧盟没有响应民众需求，半数人认为过去20年来的财务状况在走下坡路，超过半数的人认为下一代人将比现在更穷。

分析指出，欧盟内部贫富差距加大，发展不平衡，统一管理的难度越来越大，诸多问题都需要有足够的动力和勇气去推动解决，英国“脱欧”可望成为欧盟改革的“催化剂”。

欧洲经济和财政政策研究中心认为，英国“脱欧”为欧盟改革预算制度提供了契机。未来，欧盟应该更加倚重那些能够产生附加值的政策，更加高效和明智地计划开支，所获得的收益才能更好地弥补成本。

布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所副所长玛利亚·德梅齐说，欧盟面临着一系列挑战，“必须用一个声音说话，这样才能有效地应对挑战”。（参与记者：唐霁）

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