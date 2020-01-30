无巴方参与 美方发布“世纪协议”政治方案 

美国总统唐纳德·特朗普28日发布所谓推动解决巴勒斯坦与以色列问题的“世纪协议”政治方案，声称这是“双赢”方案。

只是，巴勒斯坦没有参与讨论和制订协议。不少分析师指认协议偏袒以色列、侵害巴勒斯坦一方的权利。

【自夸“双赢”】

特朗普28日在白宫发布“世纪协议”时，来访的以色列看守政府总理本雅明·内塔尼亚胡一同现身。

特朗普告诉媒体记者，协议将为中东带来“新黎明”，向巴以双方提供“双赢”机会。

协议内容主要包括承认耶路撒冷为以色列“不可分割的首都”；巴勒斯坦国未来将在耶路撒冷以东的阿布迪斯建立首都。

协议同时提及：巴勒斯坦今后控制领土面积扩大，为现在所控制面积大约一倍，但巴方需要实现“非军事化”；承认以色列对约旦河西岸大约30%领土的主权，包括对战略要地约旦河谷的主权，要求以方今后4年“冻结”定居点扩建。

另外，数百万巴勒斯坦难民依然难以重返家园。协议仅同意部分难民回归未来的巴勒斯坦国，数量由以方决定，其他难民仍将继续居住在约旦等国家。

按照特朗普的说法，协议提出“现实的两国方案”，同时化解巴勒斯坦建国对以色列安全构成的“风险”。

【条件苛刻】

巴勒斯坦方面迅速回应美方“世纪协议”，再次称这一方案是“世纪耳光”，将被扔进“历史的垃圾桶”。

巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯在约旦河西岸城市拉姆安拉告诉媒体记者：“耶路撒冷不容出卖，我们的权利不容出卖，不能讨价还价，不是你们的交易。阴谋（协议）不会通过。”

尽管协议同意巴勒斯坦建国，但设定一系列苛刻条件，包括以方执行协议的前提是巴勒斯坦民族权力机构、或“其他以色列接受的组织”完全控制巴勒斯坦领土，拒绝与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）接触。

“世纪协议”的经济方案去年6月发布，计划促成对巴勒斯坦超过500亿美元的投资，但巴方明确反对这一方案，指认方案“以金钱换主权”。不论经济方案还是政治方案，巴方拒绝参与。

特朗普的女婿、总统高级顾问贾里德·库什纳28日说，巴方断然拒绝“世纪协议”政治方案的举措“愚蠢”，应该花时间重新考虑。

【时机敏感】

不少分析师认为，美方“世纪协议”偏袒以色列，激怒巴勒斯坦人。

比利时智库国际危机研究组织主席罗伯特·马莱告诉路透社记者，这份协议传达给巴方的信息是“你已经输了”。按照他的说法，出台“世纪协议”的时间节点敏感，包含政治考量。

美国方面，国会参议院已经开始审理特朗普的弹劾案，共和、民主两党争斗激烈；以色列方面，内塔尼亚胡陷入涉嫌贪腐丑闻，他在美方发布“世纪协议”当天宣布撤销向以色列议会寻求豁免权的请求，以色列总检察长数小时后以三项指控正式向法院提起针对内塔尼亚胡的诉讼。

一些分析师因而认定，特朗普和内塔尼亚胡发布“世纪协议”意在转移民众视线。

另外，美国单方面退出伊朗核问题全面协议后，美伊对抗加剧，地区局势持续紧张。伊朗、土耳其等国明确反对“世纪协议”，指认这一协议强行吞并巴勒斯坦领土、威胁地区稳定；沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和埃及等国则支持协议，说它有助巴以双方重启和谈。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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