同心助力 抗击疫情——西班牙中企机构献爱心支援武汉

西班牙防护用品生产厂家协助加班转运

人民网马德里1月30日电（记者 陈晓航）连日来，中国国内发生的新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着在西班牙的中资企业机构和华侨华人的心。

“疫情就是命令，防控就是责任。”中国建设银行（欧洲）有限公司巴塞罗那分行在中国建设银行总行的组织调度下，日前发起医疗物资捐赠活动，筹集的近3000套防护服和6000只防护鞋套等医疗物资经马德里通关转运国内，预计最快于31日送达武汉。

自疫情发生以来，中国建设银行（欧洲）有限公司巴塞罗那分行成立了疫情防控领导小组，并发动全体员工利用各种信息途径，在西班牙乃至欧洲范围内全力寻找国内急需的医疗物资。该行最终通过西班牙萨拉戈萨地区的防护用品生产厂家，紧急采购了国内防疫急需的一批医疗物资，相关企业加班装运现有全部库存，分行员工陪同货运车辆连夜完成约600公里转运。此间，西班牙华侨华人积极提供采购渠道，西班牙申通快递和中国国际航空公司也为相关物资免费提供清关和运输等服务。

据了解，捐赠物资抵达武汉后，中国建设银行湖北省分行将“确保最后一公里”，继续全程跟踪并让物资顺利安全抵达被捐赠医院。参与本次捐赠活动的中国建设银行（欧洲）有限公司巴塞罗那分行员工纷纷表示，相信通过努力，众志成城，定能早日战胜疫情。

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