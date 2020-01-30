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直到现在，我才意识到中国真正的“力量”

——一位俄罗斯留学生写给中国朋友的信

（俄）Podareva Anastasia 唐曦兰

2020年01月30日08:35  来源：人民网-国际频道
 

我在中国已经生活了七年，但是直到现在才意识到中国真正的“力量”。由于最近在中国发生的疫情，我亲眼目睹这个大国的人民如何在危机时刻携手共同抗击困难。在此，我特别想对中国政府和中国人民表示钦佩。

我在杭州留学已经有六年，直到今天，继续住在这一座美丽的城市。最近很多人会说：“欸，是否要回家？留在这里生活会更艰难些。”我认为，无论问题多么明显，无论发生什么危险，都不要因为害怕而盲目趁机逃跑，因为我们不知道在哪里还会遇到危险，世界原本就是一个不安全的地方。有时候，因为“恐惧”，我们内心不够强大；因为“没有信心”，我们不能恢复镇定。但是，面对问题一定要有解决问题的决心。在人生的路上，勇敢的心，是有生命力的。尽管生活充满荆棘，只要相信，大家就能翻山越岭。

中国是一个有着千年伟大文明历史的国家，她在时运不济时也永不绝望，以强大的精神力量感动着世界人民。中国培养出的很多优秀专家，目前战斗在疫情最前线。尽管我在中国生活的时间不算很长，但是她已经成为我的第二个故乡，而中国人的精神像俄罗斯人的精神一样，似乎已经成为我血脉里的一部分。

亲爱的中国朋友们，我相信大家的光明未来，全世界都支持你们。作为一个俄罗斯人，祝你们一切顺利，心中永远保持充满希望的状态，我们一起同行！

中国加油！

附一首原创作品：

《假如》

文/（俄）Podareva Anastasia 唐曦兰

假如我是一朵晨曦中的花，

江南街头上听着细细的雨。

这些年头里爱上这片热土，

随着勇敢中国人民共同成长。

假如我是一朵飘逸的云，

从远方的梁赞飞来西湖边，

用北方姑娘的纯情和火辣，

送给中国一颗滚烫的心。

假如我是一只俄罗斯丹凤，

用一双梦想的翅送来青春。

拥有着东方女孩子的情怀，

献给中国一缕明媚的阳光。

【作者简介】唐曦兰（Podareva Anastasia），来自俄罗斯梁赞市，中文名意为在大唐盛开的一朵美丽的兰花。她已在中国学习和生活7年，热爱中国诗词，目前正在浙江理工大学攻读硕士学位。

(责编：杨牧、刘洁妍)
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