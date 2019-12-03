“尼斯光之湾”中国灯节在法国蔚蓝海岸开幕

灯展：双龙戏珠

人民网讯 11月29日晚，“尼斯光之湾”中国花灯艺术节在富有东方色彩的凤凰公园拉开帷幕。位于地中海岸的法国尼斯市凤凰公园张灯结彩，两条栩栩如生的中国龙形花灯盘踞在湖面上，湖面上下金光闪闪的四条巨龙交相辉映；巍峨的中国长城前，强壮的秦兵拥护着秦始皇乘车出游；诗仙李白把酒当歌，望月吟诗；小桥溪水旁，高山流水对荷缭绕。那些著名的中国历史文化场景与典故均在精致明亮的花灯下重现，游客置身园内，仿佛徜徉在中国传统文化的灯海之中。

此次中国灯展是由尼斯市政府、法国ADR公司和蔚蓝海岸孔子学院联合策划，由杭州泊睿文化传媒协助在当地的支持下举办的。筹备主办的ADR公司经理Antoine Dray说，他们特地从中国请来三十多名工匠，负责各种大小型花灯的安装，这些工作技术性要求高，是法国人员无法胜任的。

蔚蓝海岸孔子学院法方院长黄晓敏表示，在中法合作基础上创立、以推广汉语教学与传播中国文化为宗旨的孔子学院，非常欣慰能够在蔚蓝海岸举办这次活动，通过中国的花灯艺术，向法国民众展示中国文化、传统和历史，为他们打开一扇通往中国文化的大门。

尼斯市长Christian Estrosi先生出席了开幕式并致辞。他说，中国和法国一直是和睦友好国家，尼斯尤其重视加强与中国的文化与经济交流。他充分肯定了蔚蓝海岸孔子学院为推动中法学生互动交流与促进中法文化交流所付出的劳动和取得的成绩。Christian Estrosi相信中国花灯艺术节将为中法文化友好交流添上浓墨重彩的一笔。

本次花灯艺术节活动形式丰富多彩，包括中国花灯展览，糖画手工制作，功夫茶茶艺表演，流动型川剧变脸表演、雀韵舞蹈、中国功夫表演等。到场观众对以秦汉历史为主题的唯美花灯展览与精彩的中国非物质文化表演大加赞赏。

雀韵舞蹈

(责编：楚天舒(实习生)、常红)