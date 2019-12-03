首届迪拜汉语教师大会召开

人民网迪拜12月3日电（记者曲翔宇）当地时间11月23日上午，首届迪拜汉语教师大会在迪拜诺德安达国际学校大礼堂拉开序幕。本次大会由孔子学院总部/国家汉办支持，中华人民共和国驻迪拜总领馆指导，阿联酋迪拜大学孔子学院主办，迪拜诺德安达国际学校协办。中国驻迪拜总领馆孙旭东副总领事、诺德安达国际学校马修校长、迪拜大学教务长杰夫瑞、迪拜大学孔子学院中方院长刘艳晖、以及来自阿联酋、澳大利亚和中国等各地区的近百名汉语教师参加了本次会议。

会议开始前，迪拜大学孔子学院组织的迪拜少儿合唱团为大会带来了童声合唱《茉莉花》，赢得了所有来宾的掌声和鼓励。随后，在庄严的中阿两国国歌奏毕，迪拜大学孔子学院中方院长刘艳晖宣布大会正式开始。

诺德安达国际学校马修校长首先致辞，他感谢了所有参会人员的到来，并尝试用汉语介绍了自己的职位。他表示为学生们提供学习不同语言的机会在现在是非常重要的，欢迎与会教师们畅所欲言，分享自己的经验，为语言教育作出一点贡献。

中国驻迪拜总领馆孙旭东副总领事代表中国驻迪拜总领馆和李旭航总领事向本次大会的召开表示热烈的祝贺。 孙旭东副总领事说：“教师是一份崇高的职业，教师就是民间人文交流的友好使者，希望通过老师们的辛勤劳动，迪拜乃至阿联酋热爱中文的同学们能够进一步加深对中国文化和历史的了解，多去中国实际走一走，将来都能成为中阿文化交流的使者”。 他还表示阿联酋是中国“一带一路”建设的重要合作伙伴，建议老师们珍惜在迪拜的工作机会，了解更多的阿拉伯文化和历史，做到不同的文明互学互建，共同提高，为创建人类命运共同体作出应有的贡献。

随后，高等教育出版社汉语国际教育分社社长、中央民族大学国际教育学院硕士生导师梁宇博士为参会人员带来了《阿拉伯语区汉语教学资源设计与使用》的专题讲座。梁宇博士为大家介绍了阿拉伯语的国家与人口、阿拉伯语汉语教学资源研发与使用现状、汉语教学资源的设计与使用三方面内容，从语音、汉字、词汇、语法、文化五个方面，系统地分析了教学设计原则、存在的难点及已验证的有效解决方法。并对现场教师们提出的问题提供了专业而详细的解答。

现执教于美国圣·彼得大学语言文学系，曾主持美国新泽西州公立中小学执照汉语教师项目近十年的江岚博士与老师们分享了《融入古典诗词的国际汉语教学》。 江岚博士以美国国际汉语教学为例，阐述了在汉语教学中融入中国文化的必要性以及教学实践中的实施策略。 她认为“诗歌是中国文学正统，世界文化精华，融入诗歌的国际汉语教学是必要的”， 江岚博士的发言使全场掌声热烈不断。

大会当天下午还举行了六个不同主题的分论坛研讨会，分别是兰晓明博士主持的中小学汉语课程实施与课堂管理、洪正友校长主持的汉语课堂教学模式研究、胡莺校长主持的汉语词汇教学研究、周彤彤校长主持的汉语语法教学研究、齐娜主任主持的现代教育技术在汉语教学中的运用以及刘清路校长主持的中国传统音乐、美术、武术及文化相关教学。

会后，迪拜大学教务长杰夫瑞为参会人员颁发了参会证书。迪拜大学孔子学院中方院长刘艳晖表示本次的大会旨在让正在从事汉语教学的广大教师以及对汉语教学与文化推广感兴趣的所有朋友共聚一堂，携手努力，共同促进与提升汉语教学水平。

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