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支付宝、微信近期开通支持海外银行卡绑定，为移动支付的中国体验打开“方便之门”——

外国游客也能“扫码”逛中国

本报记者  李  婕

2019年12月03日09:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　第二届进博会上，来自新西兰的参展商代表率先体验支付宝扫码买单。
　　魏志阳摄

　　国外不少商家面向中国游客推出便利措施，图为北欧一家博物馆开通了中国移动支付服务。
　　新华社记者 付一鸣摄

　　腾讯推出的“We TaxFree Pass”微信小程序已经正式上线。
　　武瑞颖摄

　　外国游客在海南省三亚市南山景区游览。
　　陈文武摄（人民视觉）

　　冬日北京，寒意随着黑夜渐浓，游客“必访”的北京南锣鼓巷正一点点升起灯火与人气。人群中，不同肤色的脸庞不少，而购物付款这个小小的动作，比如是“扫码”支付还是现金、刷卡支付，则“暴露”着他们来到中国时间的长短。

　　过去，短期访问的外国游客因为没有国内银行卡或手机号码等，往往无法注册使用中国移动支付。而近期，支付宝、微信纷纷开通支持海外银行卡绑定，为移动支付的中国体验打开“方便之门”。即便是短期来华游客，也将可以“一码”行遍中国。

　　

　　想要尝试的“中国体验”

　　——不能扫码支付，是一些外国朋友来华旅游的一大烦恼

　　见到阿蕾莎时，她正要从酒店办理退宿，使用的是国际信用卡。“我注意到了，在中国的大街小巷，几乎所有商铺都有移动支付的二维码，扫一扫付款，非常高效。”阿蕾莎说，这是她第二次来华，去年第一次来的时候，就想“接轨”中国生活，用上移动支付，但因为需要中国银行卡和手机号才能成功注册，不得不放弃了。

　　阿蕾莎来自意大利，她说，现金和信用卡基本可以在中国畅行无忧，但是跟同行的中国朋友比起来，要现金找零或是刷单签字，自己动作常常“慢半拍”，因此，像本地人一样“扫码”通行，也是她一直想尝试的“中国体验”。

　　许多短期来华人士，有着跟阿蕾莎相似的体会。近期，国外社交媒体上有一项有趣的调查，结果竟然显示，在近20%的外国网友心中，不能像中国人一样用手机支付，是他们来华旅游时最大的烦恼。

　　记者随机走访了北京多家国际青年旅社，不少工作人员反映经常有外国客人咨询如何开通扫码支付，也时不时有请求工作人员帮助处理二维码支付的相关情况。“遇到外国客人十分想用移动支付，却又无能为力。情况终于要得到改变啦。”一位国际青旅工作人员说。

　　据文化和旅游部公布的数据，2018年入境旅游人数14120万人次，其中外国游客超过3000万人次，同比增长4.7%。这一庞大群体对移动支付的需求不容小视。同时，业内多位人士指出，进一步提升入境游这一潜力巨大的市场，也需不断改善包括支付在内的各类体验。

　　另一方面，从目前国内情况来看，中国移动支付的确受到越来越多在华外国人的欢迎。“在我两位中国室友的推荐下，我一来中国就开通移动支付了。用手机可以‘扫一切’，速度超级快，非常好用。”来自美国的弗朗西斯卡说。

　　科技部方面数据显示，中国正日益成为世界各国人才创新创业的理想栖息地，2018年中国累计发放外国人才工作许可证33.6万份，在中国境内工作的外国人已经超过95万人。许多来华学习、工作、生活的外国人跟弗朗西斯卡一样，也获益于移动支付带来的便利。

　　移动支付突破障碍

　　——支持绑定海外银行卡，“下次来中国，一定试试”

　　短期来华外国游客如何也能自如用上移动支付？

　　10月30日，中国人民银行上海总部发布《关于促进金融科技发展 支持上海建设金融科技中心的指导意见》，意见指出，运用金融科技优化人民币国际化的金融基础设施，探索突破外籍用户应用第三方支付工具的障碍，在风险可控的前提下继续鼓励开展非接触式支付、生物识别技术支付、智能穿戴设备支付等支付方式创新。

　　政策一出，市场立马有所响应。

　　近日“支付宝海外版”已经推出。外国用户可以下载支付宝海外版，通过“TourPass”小程序，申请到一张上海银行的电子“消费卡”。用户在认证身份后，绑定自己的海外银行卡给这张中国“消费卡”充值，即可在全国范围内实现线下扫码支付。从衣、食、住、行、游到方方面面的消费场景支付，都能获得和中国用户近乎一致的体验。

　　据了解，这种专用电子“消费卡”，单次充值有效期为90天，且可多次充值。90天后，卡内剩余资金将原路退回用户的海外银行卡。为了让外国友人更好体验“中国移动支付”，至2019年12月31日，“消费卡”充值将不收取任何手续费。

　　“我们欣喜地看到，得益于中国开放的金融科技市场和富有创新精神的合作伙伴，我们能够帮助更多外国朋友享受到安全、便捷的移动支付。”蚂蚁金服董事长兼首席执行官井贤栋说。

　　腾讯公司近日也宣布，已与Visa、Mastercard、American Express、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB五大国际卡组织开展一系列合作，支持境外开立的国际信用卡绑定微信支付。目前已支持用户在12306购票、滴滴出行、京东、携程等覆盖衣食住行的数十个商户消费。腾讯方面表示，后续还将在监管指导下、在严格落实反洗钱相关政策基础上，进一步有序放开更多使用场景。

　　这些消息一出，立马在国内外社交媒体上引起了热议，也受到不少在华外国人的密切关注。弗朗西斯卡看到了这条新闻，她在一个“老乡”微信群里分享，发现有朋友已经跃跃欲试。正要结束中国之旅的阿蕾莎刚刚惊喜地获知这个变化，“下次来中国，我一定试试。”

　　开放脚步从未停下

　　——致力于实现“一部手机”游世界，为商旅往来增加便利，让奔波的人们倍感亲切

　　实际上，从让中国人“一部手机”游世界，到让外国人“扫码”畅行中国，中国移动支付一直在开放中探索前行，不断用金融科技带来更好的生活体验。

　　最近，一些境外游客或许已经发现，移动支付在机场退税也能用了。

　　10月1日，腾讯金融科技团队为境外旅客推出的“We TaxFree Pass”微信小程序正式上线，并在北京首都国际机场完成了第一笔交易。外国游客在离境退税柜台交还退税申请单后，打开微信“扫一扫”就可以实时退税到微信钱包。

　　据机场退税柜台的工作人员介绍，之前办理业务的支付渠道只有现金和银行卡两种，而微信小程序为旅客提供了新的选择。尤其是万元以上的大额退税款，到账时间由原来的平均5个工作日缩短为实时到账。

　　“离境退税越便利，入境游客消费积极性越高。”北京华联百货有限公司相关负责人说，采用移动支付方式退税很好地提升了入境游客的购物体验。未来，更多移动支付的便利举措有望持续推出。

　　随着越来越多中国人出国出差、旅行，中国移动支付带来的美好体验有目共睹——在许多国家和地区，他们可以像在家门口的超市一样，拿出手机，“扫一扫”那熟悉的二维码。

　　截至今年9月，支付宝及其9个境外本地钱包合作伙伴一起，在全球服务超过12亿用户。其中，服务中国人出境游的海外商家遍布56个国家和地区。

　　微信支付已支持英镑、港币、美元、日元、加拿大元、澳大利亚元、欧元、新西兰元、韩元和泰铢等16个币种的交易，其跨境支付业务在过去4个季度迎来了近200%的增长。以日本为例，到2019年6月，微信支付在日本接入门店数量同比增长665%，覆盖了日本市场主流药妆店、便利店和众多餐饮连锁。

　　今天，“地球村”的人员往来比以往任何时候都更繁忙。而中国的移动支付正在为之增加便利，让往来的人们感到亲切。

(责编：崔越、燕勐)
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