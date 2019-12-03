美式民主“尴尬”进行时 伊拉克陷入“宪法黑洞”

伊拉克国民议会12月1日批准总理阿迪勒·阿卜杜勒—迈赫迪辞呈。美国国务院发言人拒绝置评，只是“继续敦促伊拉克政府推进改革”。

在一些政治分析师看来，美国方面对伊拉克局势发展深感无奈。

尴尬在于，美国国务院眼中，阿卜杜勒—迈赫迪一度是领导伊拉克政府的“最佳人选”，如今成为伊拉克民众表达反腐诉求、发泄对体制不满的直接对象。

尴尬还在于，美方2003年入侵伊拉克，一手搭建现有政治模式，如今伊拉克陷入“宪法黑洞”，没人能说清制度程序下一步该怎么走；伊拉克民众没有就此停止示威，继续要求全面改革刻有“外国烙印”的现有政治制度。

尴尬更在于，美国以所谓“民主”标准对伊朗等地缘政治对手大加指责，“助威”抗议活动，自己努力在伊拉克设立的中东民主“标杆”却有坍塌之虞，不得不克制收声。

伊拉克官员坦言，伊美关系似进入2003年伊拉克战争以来“最冰冷”时期。

英国《金融时报》记者克洛·科尼什认为，当前伊拉克乱局不禁让人想起萨达姆·侯赛因执政时期。一些民众对美式民主的脆弱信心进一步减弱，质疑政治困境未解，“为何要推翻萨达姆？”

《伊拉克政治观察》分析师柯克·索韦尔直言：“美国的‘国家改造项目’在伊拉克遭遇失败。”（徐超）（新华社专特稿）

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