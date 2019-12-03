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特朗普及律师拒绝出席首场弹劾听证：不公平

2019年12月03日08:58  来源：新华网
 

　　白宫12月1日回复国会方面，说总统唐纳德·特朗普或他的律师4日不会出席针对特朗普的弹劾公开听证会，理由包括弹劾调查“党派色彩浓厚”“不公平”。

　　但是，白宫方面不排除参加后续听证会。

　　【先不去】

　　白宫律师帕特·西波隆给众议院司法委员会主席杰罗尔德·纳德勒回信，说特朗普或律师不会出席4日听证。

　　4日听证将就弹劾的宪法依据听取法律专家意见。司法委员会继而将举行更多听证，从而决定是否提议弹劾特朗普、以什么“罪名”弹劾。

　　纳德勒先前致信白宫，“邀请”特朗普或他的律师出席4日听证，限期1日18时以前答复。

　　西波隆在信中写道，调查“没有依据，党派色彩浓厚，与所有历史先例不符”，“没有基本的公平”。

　　他说，司法委员会没有公开出席听证的法律专家身份，且不清楚这一委员会是否会向特朗普提供“公正程序”，因而特朗普方面不会出席。

　　特朗普定于4日在英国伦敦参加北大西洋公约组织峰会。按照西波隆的说法，司法委员会“蓄意”把听证会安排在那一天。

　　【等等看】

　　4日听证会是弹劾调查开始以来由众议院司法委员会举行的首场听证。

　　白宫方面没有排除出席后续听证的可能性。西波隆在信中写道，如果司法委员会在“公平程序”和“保障总统的权利和特权”方面“严肃”行事，“我们可能会考虑”参加后续听证。他列出多项条件，包括允许共和党方面传唤证人。

　　纳德勒11月29日又一次致信白宫方面，“邀请”特朗普的律师出席后续听证，要求12月6日17时以前答复。

　　弹劾调查9月开始，缘由是一名情报官员检举特朗普7月与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话时以军事援助为筹码，要求乌方调查和收集2020年美国总统选举民主党籍竞选人乔·拜登及其儿子的“黑料”。

　　民主党方面指认这名共和党籍总统滥用职权、寻求外国势力干预明年总统选举、损害国家安全利益，继而在己方占优势的众议院发起弹劾调查。先前调查由情报委员会主导，举行多场闭门和公开听证。特朗普认定他遭民主党人“政治迫害”，不满他的律师无法在听证会问询证人。

　　众议院10月31日通过弹劾调查程序决议案，允许特朗普的律师团队今后参与司法委员会调查进程。然而，委员会主席有权以白宫方面不配合调查为由，拒绝特朗普方面要求的证人作证。另外，共和党方面如果要传唤证人，需由委员会批准。

　　【“迎”圣诞】

　　路透社12月1日以一名情报委员会成员和一名消息人士为来源报道，情报委员会调查组成员定于2日晚上在闭门会议上讨论调查报告，委员会全体成员3日讨论并表决报告，继而交给司法委员会。

　　一些民主党籍议员的助手披露，司法委员会可能今后两周内就是否提议弹劾特朗普表决，一旦通过，弹劾案可能12月25日圣诞节前在众议院全体会议接受表决。

　　如果众议院批准弹劾，参议院将“审理”弹劾案，决定是否“定罪”并解职特朗普。只是，参议院由特朗普所属共和党把持。美联社报道，参议院可能明年1月“审理”弹劾案。

　　民主党籍议员瓦尔·戴明斯同时是情报委员会和司法委员会成员。她说，相信弹劾调查报告“囊括所有证据”，供司法委员会“作出他们需要作的决定”。

　　司法委员会首席共和党籍议员道格·柯林斯1日告诉美国福克斯新闻频道，特别检察官罗伯特·米勒作“通俄”调查期间，司法委员会已经就弹劾的宪法依据听取法律专家观点，因而4日听证会“完全是美国式浪费时间”，“只是一场电视秀”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：崔越、徐祥丽)
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