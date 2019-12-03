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打击贩毒集团　墨西哥拒绝其他国家“插手”

2019年12月03日08:56  来源：新华网
 

　　墨西哥北部科阿韦拉州警方与贩毒集团武装人员接连两天交火，共计20人死亡，包括2名平民。

　　墨西哥总统12月1日说，墨方将自主处理国内安全事务，不容其他国家干预。

　　【警匪枪战】

　　科阿韦拉州政府12月1日发布声明，说警方11月30日打死7名武装人员，12月1日打死7名武装人员，另有3具尸体的身份待辨认。

　　当天晚些时候，州政府再次发布声明，说警方两天内打死14名武装人员，4名警方人员死亡；另有2名平民遭武装人员挟持并杀害。6名警察受伤，4名平民遭武装人员扣为人质。

　　11月30日中午，载有超过60名武装人员的车队进入科阿韦拉州乌尼翁镇，车上装备重型武器。武装人员扫射镇政府办公楼、挟持多名人质、与警方交火大约90分钟。警方击毙多名武装人员，随后追击其他人，12月1日再次击毙多人。

　　科阿韦拉州政府说，警方缴获17辆武装汽车，正在直升机协助下继续抓捕袭击者。他们是墨西哥北部贩毒集团成员，袭击的原因可能包括扩大势力范围。

　　社交媒体上的一段视频显示，乌尼翁镇响起密集枪声，有人惊慌喊道：“待在屋里。别出去。”媒体照片显示，许多车辆遭焚毁，镇政府办公楼的墙上满是弹孔。

　　【拒绝干预】

　　12月1日是安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔就任墨西哥总统一周年。他当天发表讲话，谈及国内安全形势，拒绝外国干预。

　　洛佩斯在首都墨西哥城索卡洛广场告诉数以千计支持者：“我们不接受任何形式干预，我们是主权和自由国家。”

　　美国总统唐纳德·特朗普11月27日说，他打算将墨西哥贩毒集团认定为恐怖组织，但没有提及后续将采取哪些具体措施。11月初，9名美国公民在墨西哥北部遇袭身亡，大部分死者同时有墨西哥国籍，特朗普随后敦促墨方向贩毒集团宣战，说美方愿意提供帮助。

　　墨方反对美方插手，担心美方可能在墨西哥境内采取单边行动。

　　政治分析师法尔科·恩斯特告诉路透社记者，毒贩不会自行克制或收敛暴力行为，打击贩毒集团应成为墨西哥政府整体安全策略的重心之一。只是，墨西哥政府近日对贩毒集团“妥协”触发批评。

　　墨西哥警方上月抓住大毒枭华金·古斯曼之子奥维迪奥·古斯曼，触发毒贩武装袭击，警方被迫释放奥维迪奥。洛佩斯事后解释，防止流血冲突比逮捕奥维迪奥更重要。

　　最新民意调查显示，洛佩斯依然受到民众欢迎。11月初遇袭死亡的一名美国人的家属告诉媒体记者，墨西哥政府的政策“不管用”，但她依然支持洛佩斯。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、徐祥丽)
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