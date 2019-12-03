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外部势力休想在港为所欲为(望海楼)

■ 汪灵犀

2019年12月03日08:32  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　日前，美方悍然将所谓“香港人权与民主法案”签署成法，以人权、民主为名，行霸权之实，乱港之心昭然若揭。美方想破坏香港繁荣稳定，破坏“一国两制”，借搞乱香港遏制中国发展的险恶用心，早已被世人看穿。种种妄想图谋，注定是枉费心机，打错了算盘。

　　一些美国政客始终把“人权”二字挂在嘴边，他们是真在关心别人的人权吗？香港特区前行政长官梁振英先生一语道破：美方背后的动机，与民主、人权、自由无关，更与香港700多万市民福祉无关。美方针对香港，仅仅只是因为香港是中国的一部分。

　　多年来，美国一直在香港培植反中乱港势力，为他们提供资金、培训、指导，教唆他们进行分裂、颠覆、渗透、破坏活动。香港一有风吹草动，某些人就见猎心喜、蠢蠢欲动。此次香港修例风波中，彭斯、蓬佩奥、佩洛西等人多次高调会见反中乱港头目，美驻港领事馆官员与乱港活动组织者密谋于酒店，美国政客跑到香港大放厥词，无不是在公然给暴徒撑腰打气，为乱局推波助澜，让危险一再升级。

　　当前香港面临的问题，绝非人权与民主的问题，而是如何尽快止暴制乱、恢复秩序、维护法治的问题。黑色恐怖之下，香港市民失去上班、上学、行街的自由，更会因表达正义之声而被谋害。多少人被暴徒打得头破血流，多少商店被破坏得惨不忍睹，多少公共设施被摧毁得面目全非。极为讽刺的是，美国政客居然粉饰暴行，把这称之为“一道美丽的风景线”，对人权和民主的尊重何在？良心何在？无数铁的事实证明，人权只是美方的“遮羞布”，借此遏制他国发展，攫取自身政治经济利益，才是藏在“人权卫士”假面下的真实意图。

　　不过，美方这次想打香港的算盘，纯属枉费心机。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，中国人有能力办好香港的事情。香港今天的繁荣稳定，香港国际金融、贸易、航运中心的地位，不是美国给予的，而是包括香港同胞在内的全体中国人奋斗出来的。确保“一国两制”行稳致远，保持香港繁荣稳定，也符合国际社会共同利益，美国不可能一手遮天，通过什么所谓的法案就切断香港与世界的联系。妄想搅乱香港，把它变成美方攫取利益的棋子，包括香港同胞在内的中国人民不答应，国际社会也不答应。美方这种倒行逆施的恶劣行径，只会激起包括香港同胞在内的全体中国人民的极大义愤，让中国人民维护国家安全的决心更加坚定。

　　我们要正告美方的是，中国人民受欺侮、被蹂躏的时代早就一去不复返了，想把霸权主义那一套强加在中国人民头上，纯属痴心妄想。美方不要低估近14亿中国人民维护香港繁荣稳定的坚强决心，不要低估我们维护“一国两制”的坚定意志，不要低估我们维护国家主权、安全、发展利益的能力和手段。中国绝不会任由外部势力在香港为所欲为。历史的车轮滚滚向前，任何企图借搅乱香港来牵制中国发展、阻挠中华民族伟大复兴的图谋，终将难逃一败涂地的结局。

　　（作者为本报评论员）

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)
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