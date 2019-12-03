一直奔跑，一种精神（环球走笔）

肯尼亚，是人们心中富有“长跑传奇”的地方。今年10月，34岁的肯尼亚长跑名将埃鲁德·基普乔格在奥地利维也纳成为第一位在两小时内跑完马拉松全程的运动员。就在一天后，同样来自肯尼亚的科斯格在美国芝加哥打破了尘封16年之久的女子马拉松世界纪录。在众多国际长跑赛事上，肯尼亚选手包揽前三已经是司空见惯的事。

为什么肯尼亚人能够在长跑赛事中长期占据主导地位？早在2012年，美国《大西洋月刊》给出的答案是：“肯尼亚人的成功可能与生俱来”。该报道发现，获得过卓越成绩的肯尼亚长跑运动员大都来自一个叫卡伦金的部落。他们四肢修长，轻盈高挑，好像天生具有“更有效率的跑步者”的禀赋，加上长期生活在高海拔地区，体内血红蛋白含量高于生活在其他地区的人，有更强的携氧能力，能够拥有适应长距离运动的强大心肺功能。

天赋固然重要，但如果能到基普乔格的家乡、肯尼亚西部城市埃尔多雷特看看，或许会有更多的思考。在这个城市附近的伊藤小镇，镇口一个红色拱门上写着“欢迎来到冠军之乡”，这里因为“跑”出了多个世界冠军而名声赫赫。埃尔多雷特位于东非大裂谷北部的一个山头，海拔2400多米，四季气候变化不大，道路纵横交错，只要不下雨，总能在公路两旁见到三五成群的跑步者。他们有的甚至赤着脚，有节奏地拍打着泥土地。方圆70多公里范围内，最多时会聚集5000多名长跑运动员。用当地人的话说，“除了吃饭、休息和训练外，他们几乎不做其他事情”。他们满怀期待自己会是“冠军摇篮”孕育的下一个佼佼者。

伊藤小镇现在有很多高原训练营，常有外国运动员来这里，与肯尼亚人一起训练，希望学到冠军选手们的成功秘籍。伊藤人给出的诀窍实际上就是一条：重复训练。每天凌晨5点集合，一起长跑1小时，然后吃早饭、休息，下午再跑1小时，一天平均要跑20多公里。一周内，速度、专项、恢复训练交替进行，星期天是唯一可以休息的日子。当外国职业运动员住进高档酒店时，当地运动员就住在铁皮搭建的简易宿舍里，吃着玉米饼、碎菜叶等简单食物。当地运动员大多来自农村地区，家里世代务农。问他们“为什么玩命地奔跑”，一个当地高中生的回答颇有代表性：“为了改变家庭的境况，为了更好的未来，必须坚持。”他们信仰勤奋，深知只要有机会站上领奖台，便是改变命运的机会。

如今，全球马拉松产业飞速发展，大大小小的专业训练营正带动埃尔多雷特及周边地区的体育产业，体育旅游也在兴起。众多国际体育经纪人守候在这里，期待从路边“拼命跑”的孩子中找到“好苗子”，准备资助他们成为下一个基普乔格。他们跑出小镇，跑出肯尼亚，去全世界各地的马拉松赛事争金夺银，令世界感叹“肯尼亚人真是天生的跑者”。但只有那些世界冠军才知道，每日重复的奔跑到底意味着什么。正如肯尼亚一位著名长跑运动员曾说的，“除非努力奋斗，否则这个世界上什么都没有，一直奔跑本身就是一种精神”。

《 人民日报 》（ 2019年12月03日 17 版）

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