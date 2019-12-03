伦敦恐袭事件引发各界反思

英国首都伦敦近日发生恐袭事件，事件共造成包括袭击者在内的3人死亡。根据英国媒体报道，袭击者曾是一名被定罪的“恐怖分子”，去年刚从英国的监狱中获释。这起恐袭事件引发了英国公众和舆论对英国相关反恐政策和司法体制的质疑。

11月29日，28岁的乌斯曼·汗在参加一场旨在帮助罪犯重新融入社会的活动时突然开始持刀袭击，刺死两人后走上伦敦桥继续进行袭击。很快，他就被见义勇为的市民制服。在发现乌斯曼·汗的身上疑似绑有爆炸装置后，一名警察将其击毙。事后证明，其爆炸装置是假的。在警方处理袭击的同时，伦敦桥周围的交通、高层建筑出入口均被封闭，地铁也在伦敦桥站甩站通过。

伦敦警方认定该案件是一起恐怖袭击。这也是时隔两年伦敦桥再次发生恐袭事件。2017年6月，一辆小货车开上伦敦桥的人行道，撞倒多名行人后驶向旁边著名地标博罗市场，3名恐怖分子持刀袭击路人，共造成8人死亡、数十人受伤。

袭击事件发生后，极端组织“伊斯兰国”宣称，乌斯曼·汗是“伊斯兰国”的“战士”，但没有提供任何证据。目前，英国警方正在搜查乌斯曼·汗在伦敦外的住址，没有发现其他同伙。据英国媒体报道称，乌斯曼·汗曾因参与恐怖主义活动于2012年被判刑，在2018年12月被“有条件地”释放，据称事发时乌斯曼·汗的身上绑有追踪器。

仅仅几周前，英国刚刚把国内恐怖主义威胁指数由“非常严峻”降低至“显著”，是2014年8月以来的最低水平，这意味着英国遭受恐怖袭击的可能性由“非常有可能”降低为“有可能”。英国警方反恐方面的负责人尼尔·巴苏当时表示，2017年伦敦威斯敏斯特桥袭击事件以来，警方共挫败了24个袭击计划。此次恐怖袭击后，英国恐怖主义威胁指数暂时没有变化。一般情况下，该指数由军情五处下属的联合恐怖主义分析中心每6个月发布一次。

目前正值英国大选季，首相鲍里斯·约翰逊在袭击发生后暂停了竞选活动并前往现场。约翰逊表示，英国目前大约有74名被定罪的恐怖分子已经提前释放，让犯有严重暴力罪行的罪犯提前出狱是错误的。他还承诺与此次恐怖主义行为相关的人都将被绳之以法。此次恐袭也让英国舆论开始向司法机构施压，要求重新评估罪犯提前释放的条件。

伦敦警方表示，近期还将在伦敦桥附近进行搜查，以确保“没有其他的威胁”，同时在伦敦的其他地区也增派了警力。伦敦市长萨迪克·汗表示，近日会有更多持枪和便衣警察出现在伦敦街头，但这并不意味着伦敦的恐怖主义威胁上升。

（本报伦敦12月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年12月03日 17 版）

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