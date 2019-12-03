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中企助力巴厘岛珊瑚保护

本报驻印度尼西亚记者  徐  伟

2019年12月03日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，中国企业投资控股的印尼巴厘岛电厂联合印尼环保机构“美丽绿色地球基金会”，共同成立巴厘岛电厂珊瑚研究及恢复中心（以下简称中心），对巴厘岛北部相关海域珊瑚进行跟踪分析和研究，探索保护珊瑚的方案。

　　据了解，该中心将结合当地原生珊瑚物种结构，把经过人工繁殖和选育的珊瑚幼苗，移植到曾有珊瑚生长但后来遭到破坏的天然礁盘上，以实现修复珊瑚礁的目标。目前，巴厘岛电厂和中国科研团队已在电厂附近海域开展珊瑚野放活动，顺利将首批100株珊瑚幼苗放入既定海域。此次活动计划投放500株珊瑚幼苗，覆盖约200平方米天然礁盘。专家预测，珊瑚移栽1年后，目标海域珊瑚覆盖率有望提高40%，两年后目标覆盖率提升至70%，珊瑚物种数增加一倍。

　　巴厘岛电厂由中国华电科工集团有限公司投资控股。该电厂所在的巴厘省布勒冷县县长阿古斯说：“希望当地民众和企业共同将此类活动延续下去。期待以该区域生态环境治理为契机，进一步加强环境保护，在此基础上推动经济快速健康发展。”

　　中国驻巴厘岛首府登巴萨总领事苟皓东表示，在电厂周围海域种植珊瑚属巴厘岛首例，凸显了中国企业积极履行社会责任，高度重视环保，关注当地民生的良好形象，将进一步推动当地生态环境改善和经济发展。该中心的成立将进一步提升公众对海洋生物保护重要性的认识，促进人与自然和谐发展。

　　据悉，巴厘岛北部沿岸附近海域曾拥有大量优良珊瑚礁群。近年来，随着旅游业、养殖业、捕鱼业发展，以及受“厄尔尼诺”现象的影响，相关海域珊瑚及珊瑚礁生物种类明显减少、数量降低，失去珊瑚礁保护的巴厘岛北部沿岸不断受到海浪侵蚀，当地捕鱼业和旅游业发展因此面临挑战。

　　为改变这种状况，在对巴厘岛北部沿岸水下环境进行长期观测和水质分析后，中国科研团队结合在其他地区开展的珊瑚野放试验情况，对巴厘岛北部珊瑚礁恢复的可行性进行了详细分析并制定解决方案。

　　（本报印度尼西亚登巴萨电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年12月03日 17 版）
(责编：曹昆)
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