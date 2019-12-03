美国政策“转向”加剧中东紧张局势（国际视点）

日前，一名工人正在约旦河西岸的一处犹太人定居点工作。

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美国国务卿蓬佩奥日前表示，美国政府不再视以色列在约旦河西岸修建犹太人定居点“不符合国际法”。联合国秘书长古特雷斯对美国的政策“转向”表示遗憾。他表示，以色列在巴勒斯坦被占领土上修建的犹太人定居点没有法律效力，修建定居点公然违反国际法。国际舆论普遍认为，美国在犹太人定居点这一关键问题上转变立场，只会加剧巴以矛盾，阻碍中东地区走向和平稳定。

以色列国防部长纳夫塔利·贝内特12月1日宣布，批准在约旦河西岸的巴勒斯坦城市希伯伦建设一个新犹太人定居点的计划。巴勒斯坦解放组织执行委员会秘书长埃雷卡特随即发表声明对该决定予以谴责。他表示，以色列这一做法是美国否认以色列定居点非法的具体结果，并呼吁国际社会对以色列修建犹太人定居点的行动予以制裁。

巴以冲突进一步升级

连日来，巴勒斯坦拉姆安拉、伯利恒、希伯伦等约旦河西岸多地发生抗议活动。舆论认为，巴以局势再度紧张，这与美国越来越明显的“拉偏架”不无关系。美国国务卿蓬佩奥11月18日在美国国务院举行的新闻发布会上表示，美国政府不再视以色列在约旦河西岸修建犹太人定居点“不符合国际法”。蓬佩奥的表态一改美国持续40多年的政策立场，引发各方反对，也让中东局势再度陡然紧张。

犹太人定居点问题是巴以问题症结之一。中东舆论普遍认为，美国在这一问题上突然“转向”，是在承认耶路撒冷为以色列首都、支持以色列吞并叙利亚戈兰高地后，美国政府做出的第三次中东政策大逆转，又一次践踏国际法准则和联合国相关决议精神，给中东和平进程竖起了新的障碍。

以色列军方11月30日发表声明说，以军当天凌晨空袭了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）位于加沙地带北部的军事目标。声明说，此举是对以色列当天早些时候遭到一枚来自加沙地带火箭弹袭击的回应。11月29日，数十名巴勒斯坦青年前往加沙地带东南部与以色列交界地区举行游行，以军对人群开枪射击，导致1人死亡，4人受伤。事件发生数小时后，加沙地带武装人员向以色列发射火箭弹。

11月26日，巴勒斯坦约旦河西岸地区数千民众举行“愤怒日”抗议活动，抗议美国政府近日政策“转向”。抗议者前往以色列检查站，向检查站投掷石块，并与以色列士兵发生冲突。巴勒斯坦红新月会表示，至少77名抗议者被以色列部队打伤。

巴勒斯坦总统阿巴斯批评美国政府近来否认以色列犹太人定居点违法的表态。他说，这一表态鼓励以色列将其对巴勒斯坦领土的占领永久化，这证明美国在巴以问题上不具备作为调解方的资格。他呼吁国际社会拒绝承认以色列非法修建的定居点。

美国“变脸”遭各方批评

11月27日，联合国在纽约总部举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，联合国重申对维护巴勒斯坦人民权利的承诺。联合国秘书长办公室主任维奥蒂代古特雷斯出席会议并宣读致辞。古特雷斯在致辞中说，巴以问题是国际社会面临的最棘手挑战之一。过去一年，这一问题的解决毫无进展，且形势不断恶化。

古特雷斯表示，联合国对巴勒斯坦人民的承诺不会动摇。以色列在巴勒斯坦被占领土上修建的犹太人定居点不具备法律效力，是公然违反国际法的行为。这些行动有可能破坏根据联合国相关决议建立巴勒斯坦国的可行性。

安理会2016年底通过第2334号决议，重申以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动“违反国际法”，敦促以色列停止一切定居点活动。巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳声明说，美方表态无效且应受到谴责，完全违反了国际法以及联合国安理会第2334号决议。

11月25日，阿拉伯国家联盟在开罗召开紧急外长会。阿拉伯国家外长在会上指出，美国对犹太人定居点的表态不仅对巴以问题的和平解决产生消极影响，也是对国际法准则和联合国相关决议的践踏。阿盟表示，鉴于美方在巴以问题态度上的反复无常，阿盟认为“美方已经不再适合作为中东和平进程的调停人”。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美国政府改变立场，不再视以色列位于约旦河西岸的犹太人定居点“不符合国际法”，俄方对此“非常担忧”。俄方认为，只有以色列与巴勒斯坦进行直接磋商，并兼顾巴以双方利益与国际社会的相关决定，才能解决这一地区的长期冲突。欧盟也发表声明说，欧盟认为以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动会对“两国方案”及巴以和平前景造成损害。

中东和平进程再蒙阴影

分析认为，巴以冲突近来不断升级，人们担忧中东地区又出现新一轮战火。美国在犹太人定居点上的表态如同火上浇油，给中东和平进程再次蒙上阴影。

联合国巴勒斯坦被占领土人权状况特别报告员迈克尔·林克表示，“美国的政策不是让巴以冲突通向和平的一步。美国政府的决定背弃了国际法，很可能将成为彻底摧垮‘两国方案’的最后一击。”林克表示，美国行为“背弃国际法”和国际共识，只会导致永久占领和种族隔离。

美国全国广播公司分析说，美国政府的表态是对巴勒斯坦人的背叛，是“两国方案”的终结，将种族隔离制度引入了约旦河西岸，“他们正在扼杀巴以和平进程”。

美国有线电视新闻网表示，美国政府这一重大政策转向可能会激化美国与巴勒斯坦的关系，同时也会令美国与传统欧洲盟友的分裂进一步加深。《纽约时报》称，美国的政策为以色列吞并巴勒斯坦领土扫清了障碍，可能摧毁巴勒斯坦问题的和平努力。

中东舆论普遍认为，美国政府在犹太人定居点问题上的立场转变既不利于巴以和平，也不利于美国自身利益。埃及国家规划院研究员希柏·贾迈勒对本报记者表示，美国支持以色列建设犹太人定居点，此举完全无视现有国际规则和国际法。贾迈勒认为，巴以冲突未来可能因此进一步加剧，严重威胁地区安全局势。

（本报开罗、华盛顿12月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年12月03日 17 版）

(责编：曹昆)