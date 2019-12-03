联合国前副秘书长克劳斯·托普弗曾担任联合国环境规划署执行主任，退休后，他发起成立了一家可持续发展智库机构。近日，他被德国总理默克尔授予德国北威州最高政府奖项——州际奖，以表彰其在环保事业上的杰出成就。日前在接受本报记者采访时，托普弗表示，自己从事的环保事业和中国有着密切的联系，“中国治理环境的决心令人赞叹”。

“从在联合国工作时起，我就一直致力于促进德中合作，努力把水处理技术和水资源管理、环境管理新技术引入更多地区，同时积极向国际社会宣传中国在环境保护和可持续发展领域的成就。”托普弗说。2006年和2010年，托普弗分别被授予中国政府友谊奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖。

联合国的工作经历让托普弗深知，发展中国家实现平衡发展与环境保护并非易事。“放眼德国、美国、英国等老牌工业国家，几乎没有一个不曾以牺牲环境为代价发展工业。”20世纪中叶后，莱茵河因为德国工业化进程受到严重污染。为了唤醒民众的环保意识，时任联邦环境部长的托普弗跳下治污后的莱茵河畅游，提振民众对治污的信心。

托普弗于上世纪90年代初第一次访问中国，此后又多次访华。今年1月，81岁高龄的托普弗欣然接受中国邀请，前往北京参加外国专家建言座谈会。

“中国官员认真记录各位专家的意见，不时询问、沟通。中国政府的坦诚态度令我难忘。”托普弗表示，改革开放40多年来，中国经济迅猛增长、人民生活水平显著提高，绿色发展理念已融入中国城市和社区发展中。

2006年，从联合国卸任的托普弗接受上海同济大学环境与可持续发展学院邀请，为该校研究生和本科生教授可持续发展课程。为激励更多中国年轻人投身环保事业，他还自掏腰包，投入100万元人民币于2007年在中国成立“克劳斯·托普弗环境奖学金”，面向中国环境专业全日制在校本科生，每年评选10人各奖励1万元人民币。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2019年12月03日 03 版）

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