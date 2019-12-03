中俄深度融通、合作共赢的典范（和音）

站在新起点，中俄关系正在朝着守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢的目标和方向不断迈进

12月2日，中国国家主席习近平在北京同俄罗斯总统普京视频连线，共同见证中俄东线天然气管道投产通气仪式。中俄务实合作的这一重大成果，也是双方更加紧密地站在一起，发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系的生动体现。

中俄东线天然气管道项目是两国元首亲自商定并关注的中俄能源合作重大战略性项目，对深化两国全方位合作、促进两国利益融合具有重要意义。2014年5月21日，在习近平主席与普京总统的见证下，中俄在上海签署两国政府东线天然气合作项目备忘录、中俄东线供气购销合同两份能源领域重要合作文件。双方商定，俄罗斯通过中俄天然气管道东线向中国供气，输气量逐年增长，最终达到每年380亿立方米，累计30年。5年多来，两国参建单位密切协作，广大工程建设者爬冰卧雪、战天斗地，高水平、高质量完成建设任务。这不仅是大国工匠精湛技艺的展示，而且折射了中俄合作的一个鲜明特点——中俄携起手来，能够克服难事、成就大事，造福两国和两国人民。

数据和事实，无不说明东线天然气管道项目堪称深度融通、合作共赢的典范。2018年，中国进口天然气1214亿立方米，成为全球第一大天然气进口国。俄罗斯2018年的天然气产量约为6695亿立方米，占全球天然气产量的17.3%。对中方而言，管道全线建成后，将与现有区域输气管网实现互联互通，向东北、环渤海、长三角地区稳定供应清洁优质的天然气资源。中国每年因此可减少二氧化碳排放量1.64亿吨、二氧化硫排放量182万吨，惠及沿线9个省区市4亿多人口，能够有效优化能源消费结构、改善沿线地区大气质量。对俄方而言，该项目有利于将资源优势转化为经济优势，为俄罗斯远东相关地区加速基础设施建设、创造就业提供了宝贵机遇。俄罗斯第一频道电视台在报道中俄东线天然气管道投产通气仪式时指出，数额如此巨大的项目在俄罗斯天然气行业历史上前所未有，将有力促进整个远东地区的发展。

供气！接气！循着两国领导人在中俄东线天然气管道投产通气仪式上发出的指令，人们眼前呈现的是中俄能源合作百尺竿头、更进一步的新局面。能源合作是中俄合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域。近年来，在两国元首引领下，双方能源合作的丰硕成果，为促进两国经济社会发展发挥了积极作用。2018年，习近平主席和普京总统共同决定成立中俄能源商务论坛，旨在为双方企业搭建直接对话交流的平台，广泛寻找合作机遇，精准对接合作需求。今年6月，习近平主席和普京总统共同出席中俄能源商务论坛，指明了新时代巩固和深化中俄能源合作的战略方向。中俄推动双边能源合作提质升级，有利于加强全球能源治理合作，推动能源可持续发展事业。

今年是中俄建交70周年，习近平主席和普京总统共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系。双方结合国际形势发展变化，根据各自国家发展和双方合作需要，开拓创新，推动中俄关系在高水平上保持积极健康发展势头，不断取得新成果。诚如习近平主席所言：“投产通气既是重要阶段性成果，更是新的合作起点。”站在新起点，中俄关系正在朝着守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢的目标和方向不断迈进。世界同样感知，中俄双方展示出维护好各自核心利益和两国共同安全，维护地区及世界和平稳定的坚定决心和坚强意志。

《 人民日报 》（ 2019年12月03日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)