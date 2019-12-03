12月2日，中国和俄罗斯两国元首分别在北京和索契下达指令，共同见证中俄东线天然气管道投产通气。

俄罗斯阿穆尔州首府布拉戈维申斯克，天然气管道在俄罗斯境内的最后一站，与中国黑河市隔河相望。当地居民瓦西里耶夫难抑激动之情：“几乎所有人都知道了通气的消息，这一天我们期待已久。”

建设者爬冰卧雪，项目在极端天气下顺利完工

气温接近零下20摄氏度。布拉戈维申斯克市外的阿塔曼斯卡亚天然气压气站屹立在白茫茫的原野中。在俄罗斯天然气干线管道运行管理局总工程师克里夫佐夫陪同下，本报记者走进了压气站。

“天然气在这里增加了‘动力’，加速‘奔向’中国。”克里夫佐夫解释着压气站的作用。

中俄东线天然气管道项目包括俄罗斯境内的“西伯利亚力量”管道，以及中国境内的管道设施。俄罗斯计划修建8座现代化的压气站以配套“西伯利亚力量”，阿塔曼斯卡亚压气站就是其中距离中国最近的一座。

在阿塔曼斯卡亚压气站获得“动力”的天然气，接着向南抵达布拉戈维申斯克的计量站，然后输入中国。本次投产通气的北段工程，首期每年将输送天然气50亿立方米，待中段、南段全部贯通后，每年将有380亿立方米的天然气输往中国，直接惠及东北、环渤海、长三角等地区民众。

这条输气管道总长8000多公里，是当今世界最长的天然气输气管道。俄罗斯境内约3000公里，中国境内途经9个省（区、市），全长5111公里，其中需要新建3371公里，利用已建管道1740公里。

通气成功的背后，是中俄工程建设者在极端天气下爬冰卧雪的辛劳付出。克里夫佐夫告诉记者，为了建设压气站和今后便于就近维护管道设备，他和同事们把家从其他城市搬到了阿塔曼斯卡亚压气站附近。

两国元首战略引领，中俄经贸合作提质升级

“东线天然气管道项目的建成，是两国元首战略引领、直接关心推动的结果。”投产通气仪式举行后，俄罗斯天然气工业公司总裁米勒在接受本报记者采访时说，今天，两国元首又以视频连线的方式，亲自下达送气、接气指令，更显示了这一项目的不同寻常，“这一刻将载入两国关系史册！”

项目总价达4000亿美元，30年内俄方将向中国市场供气超1万亿立方米。中国驻俄罗斯大使张汉晖认为，东线天然气管道投产通气，将有助于落实两国元首达成的在2024年将中俄双边贸易额提升至2000亿美元的目标，有利于中俄两国经贸合作提质升级，有利于两国毗邻地区的发展，更能惠及两国百姓，有利于“一带一路”倡议与欧亚经济联盟的对接。

俄罗斯科学院远东研究所首席研究员彼得罗夫斯基表示，中俄东线天然气管道投产通气，是世界上主要的能源生产国和消费国之间的能源“对话”，是大资源与大市场的“对接”，不仅进一步夯实了俄中关系的坚实基础，也为促进全球能源安全作出了重要贡献。

中国石油管道公司总经理姜昌亮表示，东线天然气管道投产通气后，将首先改变我国东北地区缺少足量气源供应的现状，也可缓解华北地区取暖季用气高峰期的保供压力。

按照俄罗斯总统普京的话说，东线天然气管道投产意味着“俄罗斯东部一个前所未有的高科技项目启动了”，对于管道沿线的俄罗斯远东地区同样意味着巨大机遇。布拉戈维申斯克25岁的当地年轻人科斯佳告诉记者，他去年11月来到天然气计量站工作，因为会讲汉语，主要从事与中方技术人员进行沟通的翻译工作。“在这里工作收入比当地平均收入水平高不少，我的梦想已不遥远。”

互利合作不断深入，为共同发展带来机遇

在阿塔曼斯卡亚压气站工作的康斯坦丁表示，作为俄中两国建设的如此大规模的世纪工程，理所当然要在各方面成为样板。米勒也告诉记者，管道在建设过程中采用了最先进的技术，符合十分严苛的环保标准，“投产通气后，俄方有信心、有能力确保管道投运安全可靠。”

“我们将与俄方合作伙伴密切沟通协调，加强资源与市场对接，确保天然气稳定有序供应。”在中国黑河站启动仪式现场，通过视频连线，中国石油集团董事长王宜林面对两国元首这样表示。

俄罗斯国家能源安全基金会副总裁格里瓦奇认为，东线天然气管道为俄中两国其他合作项目起到了示范作用，“这是互利双赢的合作，相信这一项目的成功将催生出两国更多的合作成果。”

几天前，俄中布拉戈维申斯克—黑河界河公路大桥也传来竣工的消息。米勒认为，即将通车的界河公路大桥、同江铁路大桥，以及此前已经投入运营的中俄东线原油管道，都属于和东线天然气管道一样的俄中合作“拳头项目”，这些项目从蓝图变为现实，将会更好地造福两国和两国民众。

据了解，界河公路大桥预计明年春季开通，阿穆尔州州长奥尔洛夫表示，俄罗斯相关企业将在3年时间内投入85亿卢布（1卢布约0.11元人民币），打造连接大桥的物流园区。“界河公路大桥具有重要战略意义，给本地区带来重大机遇。巨大的综合性园区项目涉及从油气供给、汽车维修到农产品加工等多个领域。”

“大项目合作创造了能让经济发展相对落后的俄远东地区搭上中国发展‘快车’的机会。”瓦西里耶夫说，明年界河公路大桥投入使用后，将使俄中双方客流、物流更加活跃。“相信俄中两国之间会有越来越多的合作项目落地，给普通民众带来更多实惠。”

（本报布拉戈维申斯克12月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年12月03日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)