第35届中译法研讨会在京举行

12月2日，第35届中译法研讨会在中国外文局举办。 人民网记者 李琰摄_副本

人民网北京12月2日电 （记者李琰）由中国翻译协会对外传播翻译委员会主办、中国外文局今日中国杂志社承办的第35届中译法研讨会2日在京举行。来自外交部、中央党史和文献研究院、教育部、人民日报社、新华社、中央广播电视总台、外文出版社、中国网、北京周报社、外语教学与研究出版社、水利电力翻译学会、中国西藏网、北京外国语大学、外交学院、北京语言大学、北京第二外国语学院、国际关系学院、上海对外经贸大学等国家部委、对外传播机构、高等院校的20家法语使用单位的70余名代表（其中5位外籍专家）参加了研讨会。

中译法研讨会主任孙继文大使在致辞中指出，当前，我们面临复杂多变的国际局势，挑战与机遇并存。中国的外交、外事工作空前活跃，这对我们从事对外翻译、传播、教学和研究等工作提出了新要求。中译法研讨会要与时俱进，跟上时代发展步伐，为国家的外交、外事工作和人才培养作出更大贡献。

今日中国杂志社副总编辑张娟致辞表示，中译法研讨会所做的工作，正是为推动“中国走向世界、世界读懂中国”所做的具体努力。

在讨论环节，中外专家学者就今日中国杂志社法文部搜集整理的有关习近平用典、十九届四中全会、中美经贸摩擦、中国人权、中国国际进口博览会、精准扶贫、科技创新等领域100余条中文词汇的法文译法进行了充分研讨。这有助于加强中译法成果交流、资源共享、规范各领域词汇译法，更好地发挥语言翻译在促进对外交流中的作用，助力国家构建对外话语体系。

作为一个开放的学术论坛，中译法研讨会机制设立于2002年10月，隶属中国翻译协会对外传播翻译委员会，每半年研讨一次。

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