彰显汉字魅力 汉字文化体验园成果展示会在京召开

人民网北京12月2日电（赵瞳）12月1日,中华汉字文化体验园2019年成果展示会在北京国际汉语研修学院召开。

北京国际汉语研修学院院长杨威致辞。（北京国际汉语研修学院供图）

北京国际汉语研修学院院长杨威在致辞中说， 2019年是新中国成立70周年，又恰逢甲骨文发现和研究120周年。他表示，中华汉字文化体验园将不断以她独特的风格和文化魅力吸引越来越多的中小学生和汉语学习者前来学习体验，以不断创新的精神，为深入了解汉字背后的故事和传播中华文化做出贡献。

中华汉字文化体验园项目负责人桂帆在会议中讲话。（人民网 赵瞳摄）

中华汉字文化体验园项目负责人桂帆说，2020年将进行更多跨界合作，运用新科技、新媒体手段，以更年轻、更时尚、更国际化的呈现方式传播中国汉字文化。

外交部礼宾司前司长、中国前驻希腊大使罗林泉在会上讲话。（人民网 赵瞳摄）

外交部礼宾司前司长、中国前驻希腊大使罗林泉表示，汉字的推广和传播在海外有很大的市场和很好的前景。要成为一个真正的强国，文化上必须强起来，中国需要了解世界，世界更需要了解中国。

讲解员对汉字文化体验项目进行介绍。（人民网 赵瞳摄）

会后，所有与会嘉宾参观了体验园。嘉宾们通过体验活字印刷、拓印，观看动画，参与汉字大富翁游戏等方式，对汉字文化进行更加深入的体验。项目负责人表示，这种寓教于乐的方式，不仅可以激发学生们探索汉字奥秘的兴致，也将提升其创新意识和自主发展能力。

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