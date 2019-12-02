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中国菌草技术专家获颁中非共和国国家感谢勋章

2019年12月02日11:25  来源：新华网
 

　　新华社雅温得12月1日电（记者乔本孝）班吉消息：中非共和国总统图瓦德拉1日在首都班吉举行的61周年国庆庆典上，为6名中国援中非菌草技术专家颁授国家感谢勋章，表彰他们为中非农业发展所作贡献。

　　获勋专家来自福建农林大学国家菌草工程技术研究中心。菌草技术发明人林占熺获指挥官勋章，其他两名专家获军官勋章，3名专家获骑士勋章。

　　图瓦德拉当天还为包括中非共和国国民议会议长在内的其他13人授勋。

　　为落实2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”，中国援中非菌草技术项目于2019年3月落地。在中国专家帮助下，菌草菌袋生产线已初步建成，参与项目的中非学员已成功在当地栽培平菇、草菇、竹荪等品种。

　　图瓦德拉在今年3月项目刚刚落地时表示，中非人民一直是两国各领域务实合作的受益者，中国工作组来到中非传授菌草技术，为中非农业发展开辟一条全新的道路，将有力促进减贫就业，增强食品安全，提高人民收入。

　　菌草是“以草代木”的养菇技术，从根本上解决发展菌业需大量砍树的“菌林矛盾”，已推广至海外十多个国家，取得显著的经济和社会效益。

　　除作为蘑菇培养基外，菌草株型大、产量高、适应力强，可大面积种植防止水土流失，或用作牲畜饲料、有机肥料、生物质能源等，在海外有“神草”之称。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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