中国在线教育风景正好（专家解读）

图为8月23日，在上海展览中心，参观者在第六届上海科博会上现场体验人工智能在线教育系统。

杨建正（人民视觉）

据《日本经济新闻》报道，中国企业在提供将IT技术引入教育的服务方面取得了飞跃式发展。在互联网巨头的支持下，运用人工智能技术的网络授课人气火爆。艾瑞咨询公司的统计显示，中国在线教育用户将在2022年达到约2.6亿人，比2018年增加近95%。

据《今日美国》报道，数万名美国人在远程教授英语，借助遍及全球的通信技术和注入巨资的中国在线教育平台，与想要学习英语的中国人连接在一起。

英国《每日电讯报》分析称，政府支持、技术进步和人们对教育的重视，共同促成了中国在线教育市场的蓬勃发展。根据瑞银证券研究报告显示，中国在线教育市场规模预计将在2025年超过1040亿美元。

总体来看，中国在线教育在全球已属于领先水平。目前，中国是全世界在线教育规模最大的国家。在线教育有力促进了不同区域的教育公平，大大提升了中国教育的整体质量。

中国在线教育发展至今，已在各方面取得显著成效。近年来，中国不断探索教学模式的创新发展。在线教育和面授教育有机融合，正式学习和非正式学习、校内教育与校外教育无缝连接，中国在基础教育、高等教育、终身教育等各个领域都探索出独具特色的模式。中国教育研究者们也结合具体实践开展在线教育研究，不仅从理论上保障实践的科学性，也探索出数字化时代人类学习的新规律。此外，中国在线教育采取政府、企业、学校、社会多元主体协作的组织体系，充分发挥了政府和市场各自在教育资源配置上的独特优势。

作为互联网大国，中国在基础设施建设、产业应用和模式探索创新方面已走在世界前列，可以为在线教育发展提供强大支撑。中国在线教育发展具有众多独特优势。

第一，中国体制为在线教育发展汇聚力量。在线教育的资本和劳动力分布相对密集，有能力汇集各类技术、服务、资源，打造适应不同情境的在线服务。中国政府高度重视在线教育发展，集中力量办大事，有力地促进了优质教育资源的汇聚。

第二，技术环境为在线教育发展奠定基础。目前，中国信息化基础设施覆盖面广、设备先进、使用效率高，为中国在线教育发展提供了肥沃土壤。

第三，群众需求为在线教育发展提供动力。随着经济社会发展，广大人民群众对优质、灵活、个性化的教育资源需求旺盛，发展在线教育成为必然。同时，区域教育发展的不平衡也推动在线教育不断提供成熟的解决方案。

第四，庞大人口为在线教育发展建立支撑。一方面，作为一个14亿人口的大国，中国拥有庞大的消费市场，可以利用在线教育为社会提供大规模、个性化的学习服务。另一方面，在线教育的供给者、需求者的信息素养与学习能力也不断提高，这是在线教育发展的有利条件。

标准化、封闭化的教育供给与个性化、灵活、高质量的教育需求之间的矛盾，是当前中国教育的主要矛盾。未来是人机协同的时代，教育发展只有尽快适应主要矛盾变化，培养出的人才才能支撑起国家的跨越式发展。在人才培养体系中，尤其是政府为主支撑的学校教育体系下，在线教育将凭借信息技术与教育融合的整体优势，促进中国教育事业整体走向现代化。

中国在线教育的发展潜力巨大，发展空间广阔。未来，发展在线教育，中国可以从以下几个方面重点发力。

一是加强基础研究。在线教育研究只有顺应了互联网环境中的人类认知和发展规律，才能真正实现科学有序发展。

二是加大政策引导。政府需要制定前瞻性的引导政策。针对APP进校园、校外在线教育培训等有争议的话题，要坚持做出试点、守住红线、鼓励创新等原则。

三是推进协同发展。在线教育发展不是在平台、内容、资源、工具等方面单一发展，而是基础规律、环境设备、教学模式、管理体系的整体变革。未来，需要以区域为单位，进行整体教育改革试验，形成真正的系统性的解决方案，探索在线教育更广阔的发展空间。

（张晓洁采访整理）

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