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“中国风”引领全球时尚潮（国际论道）

本报记者  贾平凡

2019年12月02日10:57  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　2019年3月8日，在山东台儿庄古城，来自俄罗斯的两位外国游客凯特（前左）、玛瑞雅（前右）身着戏曲服装和30多位身着唐风、汉服、旗袍的中国女性一起靓丽走秀，向游客展现了她们健康、美丽、自信的风采。
　　高启民（人民视觉）

　　近年来，全球时尚界“中国风”劲吹。服装正是观察时尚风向的最佳窗口之一。点缀着中国元素的时装成为西方时尚达人衣橱里的“新宠”，东方式优雅成为中国服装设计师们征战全球时尚界的华丽战衣，庞大的中国消费市场又成为全球时装大牌激烈角逐的大“蛋糕”……在外媒的报道中，中国俨然成为全球时尚风潮的重要引领者。

　　

　　东方优雅圈粉世界

　　“总结国际时尚圈近几年的新风尚，‘中国风’或可成为其中一个关键词。”据新加坡《联合早报》网站报道，将中国元素搭配时尚的流行元素，是近几年国际品牌常见的设计手法。从T台到秀场，中国元素成为炙手可热的素材。除了传统中国服饰细节外，诸如京剧脸谱、青花瓷、刺绣、剪纸等中国艺术元素，也出现在国际品牌的不同设计中。这既有向中国市场示好的考虑，也是不同文化触发的全新设计灵感。

　　有“时尚界女魔头”之称的《Vogue》杂志美国版主编安娜·温图尔曾表示，中国元素一直在影响着时尚圈。这股风越吹越强劲。很多国际一线设计师设计“中国风”的礼服。这表明中国元素在国际时尚圈中占据了非常重要的地位。

　　俄媒关注到，著名西方时装品牌开始把目光转向东方，将龙、凤凰等中国元素填充到服装线条中，以经典形式为主，在颜色、裙子和袖子的长度、式样以及材料上进行着各种变换。立领、中国纽扣等设计让裙子尽显东方的优雅气质，日渐受到西方时尚达人的青睐。

　　据俄罗斯卫星网报道，中国的传统旗袍仍然是官方招待会上的经典服装，西方客人也在努力仿效中国的礼仪。例如，去年11月，美国第一夫人梅拉尼娅随美国总统到访中国，出现在招待会上时，穿的正是一件国际知名品牌的华丽旗袍，上面有刺绣和粉色绒花。

　　“穿传统服装，意在表明对接待方的尊重和喜爱。中国旗袍一直没有过时。”国际知名服装分析师维多利亚·克莱尔说，“今天很多世界知名的大牌时装店，正在专门针对亚洲市场展开设计，让服装带上正在开放的樱花、瓷片以及京剧中的画面。”

　　“中国风”香飘海外，更花开墙内。“汉服热”也引发外媒广泛关注。印度《经济时报》报道称，现在，越来越多中国“90后”或者更加年轻一代的人表现出了“重振古代时尚”的强烈愿望。这些年轻人会寻找裁缝店，制作汉服，并穿着汉服出现在地铁等公共场合。同时，一些视频博主也会搜集关于中国古代服饰及美容的相关知识，将其分享到网络上。

　　法新社认为，该现象不仅说明中国古代时尚正在崛起，也代表中国人对民族文化认同感不断加深。

　　市场潜力引领潮流

　　据“加纳新闻”报道，日前，在肯尼亚西部的埃尔多雷特，中国时装设计师和抽象艺术家奉献了一场精彩的时装表演，结合中国传统服饰，展示了当代中国艺术和时尚新面貌，受到当地观众的关注和喜爱。

　　新加坡《联合早报》网站报道称，“中国风”在国际时尚界成为潮流，某种程度上显示了中国在全球市场地位的提升。在时尚相关产业上，品牌、设计以及行业中人在国际上的影响力，则是国家综合软实力的一个表现。

　　俄罗斯卫星网报道认为，中国元素在现代服装中大受欢迎，应归功于国际秩序的变化。“这其中也包含经济原因。以前，中国元素没有被西方设计师大量采用，现在却很时髦。”报道引述国际知名时装设计师潘杰（音译）的话称，部分原因是为了满足包括中国在内的亚洲市场。

　　美国《福布斯》杂志网站报道称，中国是世界上许多重要时尚品牌供应商的工厂所在地。在经历多年的经济迅猛发展后，中国又成为跨国奢侈品牌和时尚企业在全球最重要的市场之一。

　　“2019年将被载入史册。大中华区数百年来将首次超过美国，成为全球最大的时尚市场。”美国麦肯锡咨询公司和英国《时装商业》评论公司在《2019年时尚业态报告》中如是写道。

　　据美国石英财经网站报道，中国近14亿人口的财富正在迅速增长，从而产生了一个有能力在体育、娱乐、服装和鞋类上消费的新消费者群体。这正在影响全球时尚产业的运作方式。例如，意大利某时尚品牌把中国作为测试新产品的地点，然后再决定是否在全球推广这些产品。

　　“人工智能让人类能够准确预判时尚和消费潮流。制造工厂逐级实现自动化，缝纫和裁剪都由机器人操作。”西班牙《阿贝赛报》网站称，“世界工厂”——中国已经走上了一条自动化的道路，并建立了一条更加快捷高效的生产链。这将使中国产品的价格更具竞争力。中国产品摒弃了廉价的传统形象，科技市场中随处可见高质量的中国产品。有些西方品牌甚至开始根据中国的审美和传统改造自己的产品。中国各大电商巨头对中国时尚产业的发展也发挥着重要作用。

　　本土品牌加速崛起

　　“以中国为首的亚洲品牌正蓄势待发，随时准备向西方市场进军。”据西班牙《阿贝赛报》网站报道，西班牙EAE商学院发表的2018年纺织行业报告指出，中国将会相继推出多个本土纺织品品牌，并通过华人分销商打开欧洲市场，其价格足以与西方品牌竞争。

　　报道称，中国人消费实力的提升和中产阶级队伍的壮大，为中国时尚市场提供了坚强后盾。在销往欧洲市场之前，中国市场就是本土品牌的最佳实验基地。长远来看，中国或将走得更远，甚至能够创建自己的奢侈品牌。

　　据美国石英财经网站报道，现在越来越多中国人开始接受本土品牌。麦肯锡全球服装、时尚和奢侈品业务负责人阿奇姆·伯格说，“在中国，一些本土品牌开始崭露头角。在中端市场，中国人买国际品牌的意愿也在减弱。”

　　《2019年时尚业态报告》显示，中国已有两家服装公司跻身全球表现最佳的时装公司之列。在长期由美国和欧洲企业主导的时尚业中，中国时装公司能发展壮大实属不易。

　　外媒关注到，网络的兴起正在改变中国的时尚产业。据西班牙《消息报》网站报道，在社交网络流行的今天，很多时尚从业者也借助网络平台成为网络红人。很多“网红”为谋长久之计，纷纷选择创建自己的时尚品牌。

　　“今时今日，中国时尚正在成为流行趋势。”意大利工作云博客网刊文称，如今大放异彩的中国设计师们正在创建并拥有自己的时尚事业。文章列举了多名中国时尚设计师及他们的品牌，并分析了这些品牌获得成功的原因。

　　文章分析，除了每个品牌各自拥有的特性和外观设计外，这些品牌还有两个共通之处：一是努力结合东西方文化进行创作，二是关注消费者的需求。

　　文章还关注到另一个有趣现象，中国的时尚设计师呈现出年轻化趋向。他们能很自然地同新一代消费者保持同步，并可以毫不费力地理解并接受年轻消费者的品味。

　　据美国《福布斯》杂志网站报道，美国帕森斯设计学院助理教授、2019《福布斯》中国U30榜单的评委玛丽·热纳维耶芙·希尔表示，“这是中国年轻一代设计师为中国时尚业定义未来愿景的关键时刻。”

(责编：刘洁妍、杨牧)
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