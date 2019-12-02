煽动暴乱践踏人权必遭唾弃(望海楼)

美方不顾中方多次严正交涉和强烈反对，悍然将所谓“香港人权与民主法案”签署成法。5个多月来，在香港人权、民主、法治遭受严重践踏的情况下，美方却不断煽风点火，为暴徒摇旗呐喊。这不仅是和700多万香港市民作对、和14亿中国人民作对，也是和世界公义、国际基本准则作对。美方一系列煽动暴乱的恶劣行径必遭唾弃。

数月以来，香港暴徒疯狂打砸、肆意纵火、破坏公共交通、袭击警察、残害普通居民，严重危害广大香港居民的人身安全、言论自由等基本人权。他们向营运中的列车投掷汽油弹，把校园变成“兵工厂”，对执法的警务人员进行疯狂攻击，当街淋烧无辜市民，至少145个地铁及轻铁站被破坏，港铁设施被破坏近5800次，被损毁的公共设施不计其数……

曾经美丽的东方之珠，如今满目疮痍，观者无不痛心。暴行突破人类文明底线，所谓的“和平示威”遮丑布早已被彻底撕去。国际社会普遍认识到，暴徒正将香港推向恐怖主义的深渊。真相早已大白于天下，稍有良知者不难得出结论。

在此期间，美国一些政客却打着“人权与民主”的幌子，费尽心机颠倒黑白，美化暴力犯罪。眼见所怂恿支持的暴徒不得人心，被公众看穿和厌恶，便按捺不住跳到前台，自己赤膊上阵。

他们处心积虑炮制所谓“香港人权与民主法案”，从今年6月被国会议员重提，到10月、11月接连在众议院、参议院快速表决通过，这一过程伴随着香港暴力活动不断升级和蔓延。这种“同步”恰好说明该法案压根不是为了所谓“人权”和“民主”，而在为反中乱港分子撑腰打气，给特区政府止暴制乱成心使绊。

美国一些政客给激进暴力犯罪分子贴上“民主勇士”标签，却无视止暴制乱、恢复秩序这一最大人权、最大民意。他们对支持暴力的言论肆意纵容、全盘放行，却对呼吁揭示真相、捍卫法治的正义之声大肆封号和禁言。这充分暴露了他们在看似高尚的幌子之下，破坏人权民主、打压中国发展的险恶用心。无怪乎有人说，所谓“香港人权与民主法案”严重玷污人权与民主，应改名为“支持香港暴力法案”。

香港回归祖国以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治得到全面有效实施，取得举世公认的成就，香港同胞依法享有广泛的自由和民主权利。美方从未批评过港英殖民统治时期香港没有人权与自由，却对目前享有前所未有广泛权利与自由的香港抹黑诋毁。美方自己的人权记录劣迹斑斑，却公然对自由度和法治排名均高于自己的别国地区大放厥词。

反中乱港分子使用暴力手段妄图颠覆合法政权、颠覆“一国两制”，无数事实证明，美方就是搞乱香港的最大黑手。美国一些政客大肆对特区政府依法施政和中央政府对港政策指手画脚，恶意抹黑“一国两制”，为香港反对派和激进势力提供保护伞，为插手香港事务提供所谓“法理依据”。

美国一些政客被牟取政治私利的欲望迷住心窍，做出彻底扭曲人权与民主基本价值的抉择，站到国际正义力量的对立面。他们妄图以一纸法案把香港变为遏制中国的棋子和前哨，其图谋断然不会得逞。

暴力肆虐的香港，经济民生遭受重创。止暴制乱是当下香港最紧迫的任务。纵观世界上发生骚乱的地方，社会失序的后果都是人权与民主遭受巨大破坏。煽动暴力只会让暴力蔓延，必然损害包括美国在内的世界各国在港利益，美方危险的“玩火游戏”终将伤及自身。美方假借“人权民主”之名行霸权干涉之实，这种虚伪卑鄙的行径必将遭到国际社会一致唾弃。

（作者为本报评论员）

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