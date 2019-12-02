人民网>>国际

德国社民党选出新主席

2019年12月02日08:54  来源：新华网
 

　　德国社会民主党（社民党）11月30日选出双主席，分别是诺贝特·瓦尔特－博尔扬斯和萨斯基娅·艾斯肯。

　　德国媒体以“反默克尔联盟”表述这对搭档，推测社民党今后退出执政联盟的可能性加大。

　　【新“组合”】

　　在30日举行的党内选举中，瓦尔特－博尔扬斯和艾斯肯组成的竞选搭档得票53.06%。他们的对手是现任财政部长奥拉夫·朔尔茨和克拉拉·盖维茨，得票45.33%。

　　社民党拟12月6日至8日举行全国代表大会，届时将确认党主席选举结果。结果确认后，瓦尔特－博尔扬斯和艾斯肯将以双主席的形式领导社民党。

　　瓦尔特－博尔扬斯现年67岁，曾任北莱茵－威斯特法伦州财政部长。艾斯肯现年58岁，是信息技术专家。

　　与财政部长朔尔茨相比，瓦尔特－博尔扬斯和艾斯肯的知名度较低，德国媒体报道时多突出他们批评总理安格拉·默克尔以及执政联盟的立场。

　　两人寻求社民党与联盟党（即基督教民主联盟及其姊妹党基督教社会联盟）就多项政策重新谈判，主张包括提高最低工资、加大对基础设施和气候保护项目的投资。他们先前说，如果上述主张无法落实，社民党应退出执政联盟。

　　只是，瓦尔特－博尔扬斯胜选后告诉媒体记者，社民党不会立即与执政联盟“脱钩”。

　　“我们一直说，这不仅关于我们立即离开或是长期留下来，”瓦尔特－博尔扬斯说，他希望看看哪些政策可以与联盟党合作、哪些不可以。

　　【新“面貌”】

　　12月举行全国党代会时，社民党拟表决是否退出执政联盟。分析师说，社民党有意与执政联盟作切割，以改变政党形象、提高支持率，今后可能选择成为反对党。

　　最新民意调查结果显示，社民党支持率为大约15%，落后于绿党和联盟党，仅高于最大反对党、极右翼的德国选择党。

　　社民党是德国最老牌政党之一，第二次世界大战结束以后多次执政，包括与联盟党组成大联合政府。只是，这一政党近年在地方、全国乃至欧洲议会选举中“成绩”一路下滑。

　　2017年9月德国议会下院、即联邦议院选举，社民党得票创最低纪录，当时原本打算成为反对党，后来同意与联盟党联合执政。今年5月欧洲议会选举中，社民党得票率比5年前上届选举降低11.5个百分点。同样在5月，社民党在德国北部不来梅州议会选举中遭遇73年来首次败选。

　　由于选举表现“惨淡”，社民党时任主席安德烈娅·纳勒斯6月2日宣布将辞去党主席和联邦议院社民党党团领袖职务，社民党稍后启动新主席选举。

　　如果社民党退出执政联盟，可能触发两种情况：提前举行议会选举；联盟党另寻盟友、组建新的多数派政府。两种情形都充满不确定性。

　　社民党选出新主席后，执政联盟内的基督教民主联盟秘书长保罗·齐米亚克告诉媒体记者，新主席“不会改变关于（执政）联盟的任何事情”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved