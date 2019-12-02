德国社民党选出新主席

德国社会民主党（社民党）11月30日选出双主席，分别是诺贝特·瓦尔特－博尔扬斯和萨斯基娅·艾斯肯。

德国媒体以“反默克尔联盟”表述这对搭档，推测社民党今后退出执政联盟的可能性加大。

【新“组合”】

在30日举行的党内选举中，瓦尔特－博尔扬斯和艾斯肯组成的竞选搭档得票53.06%。他们的对手是现任财政部长奥拉夫·朔尔茨和克拉拉·盖维茨，得票45.33%。

社民党拟12月6日至8日举行全国代表大会，届时将确认党主席选举结果。结果确认后，瓦尔特－博尔扬斯和艾斯肯将以双主席的形式领导社民党。

瓦尔特－博尔扬斯现年67岁，曾任北莱茵－威斯特法伦州财政部长。艾斯肯现年58岁，是信息技术专家。

与财政部长朔尔茨相比，瓦尔特－博尔扬斯和艾斯肯的知名度较低，德国媒体报道时多突出他们批评总理安格拉·默克尔以及执政联盟的立场。

两人寻求社民党与联盟党（即基督教民主联盟及其姊妹党基督教社会联盟）就多项政策重新谈判，主张包括提高最低工资、加大对基础设施和气候保护项目的投资。他们先前说，如果上述主张无法落实，社民党应退出执政联盟。

只是，瓦尔特－博尔扬斯胜选后告诉媒体记者，社民党不会立即与执政联盟“脱钩”。

“我们一直说，这不仅关于我们立即离开或是长期留下来，”瓦尔特－博尔扬斯说，他希望看看哪些政策可以与联盟党合作、哪些不可以。

【新“面貌”】

12月举行全国党代会时，社民党拟表决是否退出执政联盟。分析师说，社民党有意与执政联盟作切割，以改变政党形象、提高支持率，今后可能选择成为反对党。

最新民意调查结果显示，社民党支持率为大约15%，落后于绿党和联盟党，仅高于最大反对党、极右翼的德国选择党。

社民党是德国最老牌政党之一，第二次世界大战结束以后多次执政，包括与联盟党组成大联合政府。只是，这一政党近年在地方、全国乃至欧洲议会选举中“成绩”一路下滑。

2017年9月德国议会下院、即联邦议院选举，社民党得票创最低纪录，当时原本打算成为反对党，后来同意与联盟党联合执政。今年5月欧洲议会选举中，社民党得票率比5年前上届选举降低11.5个百分点。同样在5月，社民党在德国北部不来梅州议会选举中遭遇73年来首次败选。

由于选举表现“惨淡”，社民党时任主席安德烈娅·纳勒斯6月2日宣布将辞去党主席和联邦议院社民党党团领袖职务，社民党稍后启动新主席选举。

如果社民党退出执政联盟，可能触发两种情况：提前举行议会选举；联盟党另寻盟友、组建新的多数派政府。两种情形都充满不确定性。

社民党选出新主席后，执政联盟内的基督教民主联盟秘书长保罗·齐米亚克告诉媒体记者，新主席“不会改变关于（执政）联盟的任何事情”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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