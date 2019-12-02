第八届在法中国留学人员团体联席会成功举办

人民网亚眠12月2日电（记者刘玲玲）11月30日至12月1日，第八届在法中国留学人员团体联席会在法国亚眠成功举办。来自全法学者学生联合会、在法专业人士协会和中国高校法国校友会的近50名代表参加了会议。中国驻法国大使馆教育处公参杨进出席会议并发表讲话。使馆教育处一等秘书闫丽，二等秘书王春桥、侯合余、张颖等出席了会议。

杨进在会议上做了题为“不忘初心，牢记使命，积极推进中法教育交流与合作各项重点工作”的主旨报告。他表示，2019年对中法两国是具有重要意义的一年，既是中法建交55周年，也是中国留法勤工俭学运动100周年。在法留学人员团体于2019年组织和参与了一系列形式多样的纪念和庆祝活动，值得称赞和肯定。目前有全法学联及50个地方学联、12个专业协会、30个国内大学校友会。每年一次的在法中国留学人员团体联席会议是中国驻法教育处与留学团体沟通交流的好机会，会议成果丰硕。

他强调，截至目前，全法有47500名留学生。增强责任意识，加强团队建设，提高服务留法学人的水平，依然是工作重点。未来一年，使馆教育处与在法中国留学人员团体一道，做好国家在法留学人员服务工作，向法国社会展现中国留学人员的良好形象，深入推进中法教育合作。教育处将力所能及地提供发展的平台、机会和经费，大力支持在法中国留学人员团体的工作。

闫丽在会议上就使馆教育处留学生管理工作情况作了报告。她表示，平安留学、健康留学、成功留学始终是教育处最关心的问题。教育处也推出了一系列新的举措，以便为留学生提供更加快捷、有效的服务。她同时对国家优秀自费留学生奖学金、人才招聘计划等事宜进行了说明。

会议上，各团体负责人向联席会议通报了近一年来的重点工作和活动及来年工作计划，并就如何更好地发挥联席会议机制的作用等议题进行了讨论。全法中国科协、旅法生物医学会、海外留学人员创业者协会等专业协会就2019年实施“春晖计划”项目情况以及如何在促进中法交流、推动回国服务、助力民间外交中发挥更大作用等进行了汇报。清华大学法国校友会、复旦大学法国校友会等20多个校友会汇报了其在迎接留法新生、进行新生指导、促进平安留学等方面举办的系列活动。

在工作交流环节，各团体负责人就人才工作、留学安全、联系机制发展畅所欲言，提出了很多富有创意的意见和建议。与会人员还积极向教育处的工作建言献策，就学界如何与侨商界交流合作、与法国名校加强交流等提出了操作性较强的建议。

(责编：秦白雪(实习生)、刘洁妍)