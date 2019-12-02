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美能源信息局:70年来头一遭 美国成石油净出口国

2019年12月02日08:53  来源：新华网
 

　　美国能源信息局11月29日发布数据显示，美国今年9月单月原油和石油制品出口量大于进口量，70年来首次成为石油净出口国。

　　数据显示，美国今年9月石油出口同比上涨18%，日均大约876万桶；石油进口同比下降12%，日均867万桶左右，顺差近9万桶。

　　按照日本共同社的说法，这是美国自1949年开始汇总石油进出口数字以来，首次实现单月石油贸易顺差，成为石油净出口国。

　　美国能源信息局11月早些时候发布能源短期展望，预计美国2019年全年石油贸易维持逆差，日均逆差额为52万桶，但2020年全年将实现顺差，日均顺差额达75万桶。

　　美国有线电视新闻网(CNN)2018年9月报道，依据美国能源部估算，美国成为全球最大产油国。

　　根据美国能源信息局今年11月27日发布的石油供需周报，美国当前石油日均产量大约为1290万桶。这一数字比沙特阿拉伯和俄罗斯现阶段的石油产量高出不少。

　　国际能源署今年9月发布的月度报告显示，今年6月，美国一度超越沙特，成为全球最大原油出口国。美国媒体去年年底报道，美国一度成为原油净出口国，打破过去70多年对进口原油的持续依赖。不过报道没说那段顺差持续多久。

　　过去十年间，美国页岩油兴起，石油产出翻了一番多，由此改变全球能源版图。不过页岩油发展伴随环境代价。研究人员提醒，美国页岩油气开采的用水量和废水量自2011年开始大幅增加，表明水力压裂法开采对当地水资源的影响更加显著。

　　页岩油和页岩气开采主要使用水力压裂法，借助高压把化学物质与大量水、泥沙的混合物注入地下，压裂油井附近的岩层构造，进而采集原油和天然气。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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