人民网>>国际

希腊向本土转移数百难民 减轻多个岛屿收容压力

2019年12月02日08:53  来源：新华网
 

　　随着难民和非法移民持续涌入，希腊多个岛屿难堪负荷。希腊当局11月30日将数百名难民从岛上转送到希腊本土，以缓解这些岛屿的收容压力。

　　希腊广播电台报道，希腊政府部门11月30日将大约370名难民和非法移民从莱斯沃斯岛、希俄斯岛转送到本土港口城市比雷埃夫斯。

　　希腊政府数据显示，自7月以来，大约1万名难民和非法移民从希腊多个岛屿转移到本土；预期今后两个月还将转移1万多人。

　　希腊海岸警卫队官员说，从目前趋势看，难民涌入势头仍未减缓。以11月30日上午为例，海岸警卫队在希俄斯岛附近拦截42名难民和非法移民，抓捕1名疑似蛇头。

　　现阶段，将近4万名难民和非法移民滞留在希腊莱斯沃斯岛、希俄斯岛、萨摩斯岛、莱罗斯岛和科斯岛，比4月的1.4万人明显增加。

　　2015年难民潮高峰之际，大约100万来自非洲和中东战乱地区的难民和非法移民涌入欧洲，其中多数经由希腊、意大利等“门户国家”前往欧洲其他国家。

　　欧洲联盟与土耳其2016年3月达成应对难民潮的协议，抵达希腊的难民数量随后显著减少，但后来随着巴尔干国家关闭边境，数以万计难民长期滞留希腊。

　　今年夏季以来，抵达希腊的难民数量再度增加。一些人道主义援助组织说，希腊多个岛屿的难民收容中心原本超负荷运转，如今收容人数更是超标数倍。（杨舒怡）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved