希腊向本土转移数百难民 减轻多个岛屿收容压力

随着难民和非法移民持续涌入，希腊多个岛屿难堪负荷。希腊当局11月30日将数百名难民从岛上转送到希腊本土，以缓解这些岛屿的收容压力。

希腊广播电台报道，希腊政府部门11月30日将大约370名难民和非法移民从莱斯沃斯岛、希俄斯岛转送到本土港口城市比雷埃夫斯。

希腊政府数据显示，自7月以来，大约1万名难民和非法移民从希腊多个岛屿转移到本土；预期今后两个月还将转移1万多人。

希腊海岸警卫队官员说，从目前趋势看，难民涌入势头仍未减缓。以11月30日上午为例，海岸警卫队在希俄斯岛附近拦截42名难民和非法移民，抓捕1名疑似蛇头。

现阶段，将近4万名难民和非法移民滞留在希腊莱斯沃斯岛、希俄斯岛、萨摩斯岛、莱罗斯岛和科斯岛，比4月的1.4万人明显增加。

2015年难民潮高峰之际，大约100万来自非洲和中东战乱地区的难民和非法移民涌入欧洲，其中多数经由希腊、意大利等“门户国家”前往欧洲其他国家。

欧洲联盟与土耳其2016年3月达成应对难民潮的协议，抵达希腊的难民数量随后显著减少，但后来随着巴尔干国家关闭边境，数以万计难民长期滞留希腊。

今年夏季以来，抵达希腊的难民数量再度增加。一些人道主义援助组织说，希腊多个岛屿的难民收容中心原本超负荷运转，如今收容人数更是超标数倍。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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