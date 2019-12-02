新华社日内瓦11月30日电 综述：全球抗艾成绩显著 实现关键目标仍需努力

新华社记者刘曲

12月1日是世界艾滋病日。联合国机构数据显示，近10年全球新增艾滋病病毒感染人数持续下降，获得治疗的人数稳步增加，全球抗击艾滋病已取得重大进展，但要在2020年实现一些关键抗艾目标还需更大努力。

联合国艾滋病规划署今年7月发布的《全球艾滋病最新情况——以社区为中心》报告表明，全球抗艾已取得重大进展，特别在扩大治疗范围方面成绩显著。同时，2018年全球新增艾滋病病毒感染人数约170万，比2010年下降16%，这主要归功于非洲东部和南部大部分地区取得的进展。

然而，2018年全球因艾滋病相关疾病导致的死亡人数仍高达77万，要完成到2020年把死亡人数控制在50万以下的目标，困难重重。2018年新增艾滋病病毒感染病例较2010年少16%，但离至2020年下降75%的全球目标相距甚远。报告指出，减少新增艾滋病病毒感染人数、提升治疗可及性、终结艾滋病相关死亡进展速度正在放缓。

艾滋病规划署表示，一些国家在应对艾滋病方面已取得显著成果，但另一些国家新增艾滋病病毒感染和艾滋病相关死亡病例有所上升。比如，虽然进步明显，但东非和南部非洲仍是全球艾滋病病毒感染率最高的地区，任务依然严峻。在非洲其他地方，2010年至2018年新增感染人数仅下降4%，一些地区甚至还有所增加，情况越来越令人担忧；在东欧和中亚，每年新增艾滋病病毒感染人数增加了29%，中东和北非增加了10%，拉丁美洲增加了7%。

此外，在世界许多地方，尤其是非洲东部和南部，由于性别歧视、社会不公正等情况正阻碍抗艾目标和可持续发展目标的进展。艾滋病规划署称，超半数受调查国家艾滋病高危人群中能接受有效防治的人不到50%，这表明关键人群被边缘化和被防治工作遗忘的现象仍然严重。

令人欣慰的是，目前约82%感染艾滋病病毒的孕妇可获得抗逆转录病毒药物治疗，较2010年增长90%以上，由此，新增儿童感染艾滋病病毒人数减少了41%。

2015年，联合国会员国一致通过可持续发展目标，其中包括到2030年终结艾滋病。艾滋病规划署推出了艾滋病防治的一系列目标，包括到2020年，实现90%的艾滋病病毒感染者自身知情，90%的知情感染者获得治疗，90%的接受治疗患者体内病毒受到抑制等目标。

基于2018年的数据，目前这三个90%目标的完成度分别为79%、78%、86%。艾滋病规划署呼吁各国政府加强对艾滋病防治工作的领导，提高防治工作的有效度和精准度，确保患者得到有效治疗。

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