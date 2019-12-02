以色列批准新建犹太人定居点计划

新华社耶路撒冷12月1日电（记者陈文仙 吕迎旭）以色列国防部长纳夫塔利·贝内特1日在一份声明中宣布，批准在约旦河西岸的巴勒斯坦城市希伯伦建设一个新犹太人定居点的计划。

声明说，一旦新定居点建成，希伯伦的犹太人定居者数量有望增加一倍。该定居点将建在希伯伦现有批发市场附近，届时该市场的巴勒斯坦商店也将被拆除，并建造新的商店取而代之。

巴勒斯坦解放组织执行委员会秘书长埃雷卡特当天发表声明，谴责以色列建设新犹太人定居点的做法。埃雷卡特表示，以色列这一做法是美国否认以色列定居点非法的具体结果，并呼吁国际社会对定居点进行制裁。

美国国务卿蓬佩奥11月18日表示，美国政府不再认为以色列位于约旦河西岸的犹太人定居点“不符合国际法”。联合国秘书长古特雷斯同月27日表示，以色列在巴勒斯坦被占领土上修建的犹太人定居点“公然违反国际法”。

根据巴以双方1997年签署的希伯伦问题协议，希伯伦市80％的地区由巴方控制，另外20％的地区由以方控制。目前，约有22万巴勒斯坦人和约1000犹太人定居者居住在希伯伦。

定居点问题是巴以问题症结之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸，随后开始在这些地区兴建犹太人定居点。国际社会认为所有的犹太人定居点都属非法，并对中东实现和平构成威胁。

(责编：贾文婷、刘洁妍)